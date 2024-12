Nelle prossime puntate di Endless love, Zeynep si renderà conto delle vera malvagità di Emir. Lei, che l'ha sempre difeso per qualsiasi cosa, vorrà ucciderlo per liberarsi di lui per sempre. Questo sarebbe anche il desiderio di Kemal, ma andrà contro la volontà di Zeynep: Emir è l'unico a sapere il luogo in cui si trova in ostaggio Nihan. Se lo uccidesse, non riuscirebbero a trovarla.

La trasformazione di Zeynep, tra ambizione e segreti

Durante le due stagioni di Endless love, Zeynep ha fatto fatica a non subire il fascino di Emir. Lei ha sempre ambito ad avere un compagno ricco e famoso, e quando Emir ha iniziato a farle la corte, non poteva credere a ciò che stava vedendo.

Emir, invece, si è solo approfittato della sua ingenuità, portando la ragazza a percorrere una strada che forse nemmeno lei avrebbe dovuto fare.

La dolce e frivola Zeynep, si è trasformata in una donna ambiziosa, pronta a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi. Nel suo piano ha messo in mezzo anche Ozan, un ragazzo follemente innamorato di lei, usato da Zeynep solo per vendicarsi di Emir. Che poi, Zeynep, questa vendetta non sembra mai averla messa in atto, visto che il suo unico obiettivo era stare con Emir e avere degli incontri segreti con lui.

Il dolore di Zeynep, tra tradimenti, perdite e la realizzazione della malvagità di Emir

Zeynep ci metterà un po' ad arrivare alla consapevolezza del fatto che Emir è una persona malvagia, assolutamente da evitare.

Andrà incontro a tanti eventi tragici, come la morte di Ozan, il timore di finire in prigione per essere accusata della morte del marito, condanna che, invece, sconterà Tarik.

Zeynep perderà anche due bambini: il primo figlio di Ozan e il secondo figlio di Emir. Sarà proprio la morte di Poyraz, il nome che avrebbe dato al figlio che aspettava da Emir, a rompere definitivamente il rapporto tra i due, portando Emir a essere profondamente crudele con Zeynep, legandola a un letto e provando a bruciarla viva, dopo averla cosparsa di benzina.

La vendetta di Zeynep: vuole uccidere Emir

Quel sentimento che Zeynep provava per Emir non ci sarà più e la ragazza vorrà sbarazzarsi di lui, uccidendolo. Emir verrà ricoverato in ospedale con un'infezione in corso. Andrà a farsi curare nonostante su di lui penda un mandato d'arresto e abbia in ostaggio tre persone: Nihan, Zehir e Ayhan.

Emir sarà chiaro con Kemal: se lo aiuterà a fuggire, libererà i suoi cari. Kemal, però, non saprà cosa fare, Zeynep invece sì.

Si presenterà in ospedale con una pistola e proverà a uccidere Emir, cosa che non troverà Kemal concorde. "Cosa stai facendo Zeynep", urlerà Kemal, e Zeynep risponderà: "Volevo liberarmi di lui per sempre". "Ma cosa stai dicendo! Sai che lui è l'unica persona a sapere dove si trovi Nihan, non può morire adesso", controbatterà Kemal, che inviterà Zeynep ad andare a casa, cercando di limitare i danni e di liberare al più presto Nihan.