Ennesimo cambio di programmazione per Endless Love che in queste festività non andrà in onda neppure nei weekend oltre che nel daytime. Sono sospesi infatti anche gli appuntamenti precedentemente previsti per il 28 e 29 dicembre e per il 4 e 5 gennaio 2025. Per poter rivedere in onda le vicende di Nihan e Kemal bisognerà quindi attendere il prossimo 7 gennaio quando la soap Tv tornerà alla sua normale programmazione giornaliera a partire dalle ore 14:10.

Saltano gli appuntamenti del 28 e 29 dicembre e del 4 e 5 gennaio

Mediaset ha deciso di cambiare nuovamente la programmazione di Endless Love in queste festività natalizie e a differenza di quanto annunciato nei giorni scorsi, ha deciso di sospendere anche gli appuntamenti del sabato e della domenica pomeriggio. Quindi nessun episodio inedito verrà trasmesso né nel weekend del 28 e 29 dicembre né in quello del 4 e 5 gennaio.

Il posto lasciato libero da Endless Love il sabato e la domenica, verrà occupato dalla seconda stagione di My Home My Destiny che farà dunque da traino alle Storie di Verissimo, in onda a partire dalle 16:30. Durante i giorni feriali e sino all'Epifania, il pomeriggio di Canale 5 vedrà la messa in onda di film e serie Tv a tema natalizio.

Endless Love ritorna in daytime da 7 gennaio: Kemal e Nihan pronti alle nozze

Gli episodi inediti di Endless Love torneranno su Canale 5 a partire da martedì 7 gennaio 2025, data in cui la programmazione di tutte le soap e di tutti i maggiori programmi della rete tornerà alla normalità. Oltre alle vicende di Nihan e Kemal, dal 7 gennaio torneranno anche Uomini e donne e il daytime di Amici.

Alla ripresa, mancheranno ormai poche puntate al gran finale di Endless Love e i colpi di scena non mancheranno.

Le anticipazioni rivelano che Nihan e Kemal decideranno di sposarsi al più presto e questo dopo che Soydere avrà fatto una romantica proposta di matrimonio alla sua amata. Emir metterà ancora i bastoni tra le ruote ai due innamorati e rapirà l'ingegnere minerario a poche ore dalle nozze rinchiudendolo in una camera iperbarica.

Fortunatamente, grazie all'aiuto di Zeynep, Zehir e Ayhan riusciranno a liberarlo prima che sia troppo tardi e finalmente Kemal potrà coronare il suo sogno d'amore con Nihan.

La fine Endless Love è prevista per febbraio

La dizi turca, premiata nel 2017 agli Emmy Awards come 'miglior telenovela' si avvicina alla sua conclusione anche in Italia e il gran finale di stagione dovrebbe essere trasmesso su Canale 5 presumibilmente tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio del 2025.

Mediaset non ha ancora confermato una data precisa e tutto dipenderà da come verrà gestita la programmazione nel corso delle prossime settimane.