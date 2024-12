Nelle prossime puntate di Endless love, Asu verrà condannata per i suoi crimini. Riuscirà a evitare il carcere e a finire in un ospedale psichiatrico, ma ciò non impedirà a Emir di coinvolgerla nei suoi piani criminali. Vorrà che uccida Leyla, ma Asu opterà per uccidere Nihan: verrà fermata in tempo da Leyla. Tuttavia, Emir avrà in mente un altro piano per far fuggire la sorella dall'ospedale psichiatrico: dovrà ingannare un infermiere, che, involontariamente, la aiuterà nella fuga. Tuttavia, Asu sarà più drastica, visto che lo ucciderà.

Asu condannata per i suoi crimini, ma evita il carcere: Emir la coinvolge in un nuovo piano criminale

Asu verrà condannata per tutti i crimini commessi: aver avvelenato Ozan, essere sparita e aver finto di essere morta per omicidio e aver ucciso Tufan. Non vorrà finire in prigione, così svelerà al suo avvocato che quando era adolescente ha accusato una patologia psichiatrica, cosa che potrebbe giocare a suo favore, facendola dichiarare incapace di intendere e di volere.

Dopo una visita, il giudice eviterà il carcere ad Asu, ma la farà ricoverare in un ospedale psichiatrico per sottoporla a una cura. La vita lì non si rivelerà affatto facile, ma Emir le prometterà di tirarla fuori di lì, coinvolgendola nel piano per uccidere Leyla.

Asu tenta di uccidere Nihan, ma viene fermata da Leyla

Emir riuscirà a farla scappare dall'ospedale psichiatrico e Asu dovrà recarsi a casa di Leyla e ucciderla con un'iniezione letale. All'ultimo momento, Asu cambierà idea, decidendo di uccidere Nihan, ma, nel momento cruciale, sarà sorpresa da Leyla, che le sparerà.

Asu non morirà, ma Leyla finirà in carcere.

Successivamente, Asu verrà nuovamente ricoverata nell'ospedale psichiatrico e le verrà vietato di ricevere delle visite da parte dei familiari. Nonostante ciò, Emir riuscirà a comunicare con la sorella, per spiegarle l'ennesimo piano che la porterà fuori di lì.

Il piano di Emir: Asu inganna l'infermiere per avviare la sua fuga

Il piano prevede che Asu si metta a corteggiare un infermiere. Quando lo farà cadere ai suoi piedi, dovrà farsi portare da lui in un bar che Emir le indicherà: lì troverà le prossime istruzioni da seguire.

Asu seguirà alla lettera ciò che le dirà il fratello, fino a farsi invitare a casa dell'infermiere. Sarà qui che la ragazza dovrà dare il via alla sua fuga. Asu entrerà nella casa dell'infermiere e, per prima cosa, controllerà se è presente qualcosa che possa esserle utile per ucciderlo.

Asu uccide l'infermiere: il piano di Emir va avanti

Asu vedrà che all'ingresso della casa dell'infermiere sono presenti dei pesi per fare ginnastica.

Dopo aver apprezzato la sua fisicità, gli chiederà se può portarle un bicchiere d'acqua. Lui non penserà che quel gesto segnerà la sua morte, perché, quando tornerà da Asu, lei lo coglierà alla sprovvista di spalle e lo colpirà alla testa con uno di questi pesi.

Lui cadrà a terra privo di sensi, lei sentirà il suo battito e si accorgerà che il cuore non batte più. "Idiota", dirà Asu con un sorriso sornione, prima di darsi alla fuga.