Zeynep andrà a trovare Emir in ospedale con l'intento di ucciderlo: "Sono qui per mandarti via dalla mia vita e dalle nostre vite per sempre", dirà nelle prossime puntate di Endless Love (titolo originale turco, Kara Sevda). Le anticipazioni rivelano che Emir terrà prigionieri Nihan, Zehir e Ayhan ma finirà in ospedale a causa di una ferita e sarà sul punto di arrendersi. Zeynep andrà a trovarlo per dirgli addio e gli punterà un'arma contro. Emir, tuttavia, riuscirà a disarmarla appena in tempo.

La tentata fuga di Nihan e Kemal

La follia di Emir raggiungerà limiti sempre più alti nelle prossime puntate di Endless Love e la sua vendetta non conoscerà pietà per i suoi nemici.

Kozcuoğlu non sopporterà la felicità di Kemal e Nihan che riusciranno a sposarsi e per questo metterà in atto il suo piano più crudele di sempre. In un primo momento, Emir rapirà Deniz e Zeynep facendo proiettare al cinema la sua immagine in compagnia della bambina. Questo, però, sarà soltanto l'inizio della folle corsa del protagonista che coinvolgerà tutte le persone care a Kemal. Soydere non si arrenderà e con l'aiuto di Ayhan e Zehir riuscirà a vincere ancora una volta contro il suo nemico, riprendendo con sé la sua bambina. Kemal e Nihan saranno a un passo dalla libertà e con Deniz saranno diretti in aeroporto per lasciare per sempre il paese. Emir, tuttavia, non si lascerà cogliere impreparato e con l'aiuto di sua sorella Asu farà sequestrare Nihan proprio in aeroporto.

Nel frattempo, Baran, userà una foto di Zeynep per spaventare Ayhan e Zehir e costringerli a seguirlo.

Il rapimento di Nihan

Le anticipazioni di Endless Love raccontano che il piano di Emir per riavere sua moglie procederà a gonfie vele. Ayhan e Zehir saranno prigionieri e Nihan si troverà nelle mani di Asu. Tutta la famiglia sarà sotto il suo giogo, ma un imprevisto rischierà di rovinare i piani di Emir.

Il dolore alla gamba e la ferita procurata durante l'operazione di polizia non gli lasceranno scampo ed Emir sarà costretto ad andare in ospedale. L'uomo perderà i sensi proprio davanti all'edificio e sarà subito soccorso. La corsa di Kozcuoğlu sembrerà finita nel letto di ospedale, visto che la polizia arriverà subito per arrestarlo.

Emir, tuttavia, avrà ancora una carta da giocarsi: Nihan, Zeyhir e Ayhan saranno ancora suoi prigionieri. Zeynep verrà a sapere del ricovero di Emir e dopo aver preso una pistola si recherà in ospedale. La ragazza supplicherà Kemal e Hakan di lasciarle vedere Emir per l'ultima volta, ma quando entrerà nella sua stanza mostrerà le sue vere intenzioni. "Sei qui per salutarmi?" chiederà Emir a Zeynep che alzerà subito la sua arma: "Sono qui per mandarti via dalla mia vita e dalle nostre vite per sempre". La donna esprimerà tutta la sua rabbia: "Avevi ragione, la nostra non sarebbe mai stata una favola". Emir si alzerà per fermare Zeynep che però continuerà a tenere la sua arma puntata contro di lui.

La sorella di Kemal non avrà abbastanza polso, perché Emir riuscirà a disarmarla con una mossa veloce e il colpo di arma da fuoco che partirà allarmerà Kemal e Hakan che si precipiteranno nella stanza.

L'amore impossibile di Zeynep per Emir

Zeynep ha lottato per mesi pur di dare un senso al suo amore per Emir. La ragazza è andata contro Kemal e contro tutta la sua famiglia per difendere i suoi sentimenti verso Kozcuoğlu che non l'ha mai ricambiata. Emir ha illuso diverse volte Zeynep, ma il suo trucco più crudele è stato chiamarla da lui per sposarla. Kozcuoğlu ha firmato davvero i documenti che lo hanno unito in matrimonio con Zeynep, ma subito dopo le ha detto che era stata solo una mossa per ferire Kemal.

La ragazza ha continuato a sperare in un suo cambiamento fino a quando non ha perso Poyraz, il figlio che aveva in grembo. Questa è stata la causa scatenante che ha portato Zeynep a rinunciare per sempre a Emir.