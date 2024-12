Dopo la messa in onda della diretta del 23 dicembre è tempo di pagelle per i protagonisti del Grande Fratello. Regina indiscussa della serata e stata Eva Grimaldi che merita un voto altissimo in pagella per il solo fatto di essere riuscita a tenere testa sia a Beatrice Luzzi che ad Alfonso Signorini senza farsi intimidire da loro. Bocciato invece il conduttore che non riesce ad arrivare alla sufficienza, non solo perché ha cercato di affossare ingiustamente Eva, ma anche perché continua a voler propinare al pubblico dinamiche già viste.

Eva Grimaldi è la Queen della serata: voto 9 in pagella

Eva Grimaldi si merita un bel 9 in pagella, visto che è riuscita a movimentare la diretta dicendo ciò che pensa sulla storia tra Shaila e Lorenzo. L'attrice si è fatta portavoce del pensiero della stragrande maggioranza del pubblico e in diretta Tv, senza alcun timore, ha accusato i due di recitare un copione. Insomma, a suo parere la storia è scritta a tavolino solo per ottenere visibilità e andare più avanti nel gioco. Al che, Beatrice Luzzi ha accusato Eva di essere entrata troppo a gamba tesa in questa storia, visto che è entrata nella Casa solo da una settimana. La replica di Eva all'opinionista è stata da applausi: "Eri più simpatica come concorrente".

Chapeau.

Gli utenti non possono che applaudire Eva e la sua compagna Stefania Orlando, visto che il loro ingresso nella Casa ha scosso un po' le dinamiche del Grande Fratello.

Alfonso Signorini bocciato: voto 4 in pagella

Dopo quanto accaduto nella diretta del 23 dicembre non si può far altro che bocciare Alfonso Signorini. Per il conduttore il voto in pagella è 4.

Non si capisce come mai Signorini continui a puntare sulla coppia Shaila-Lorenzo dedicando loro un blocco di quasi un'ora in puntata. Le critiche rivolte ai due gieffini da Eva Grimaldi non sono andate giù al conduttore che ha cercato di affossare l'attrice tirando in ballo la sua vecchia storia con Gabriel Garko. Un colpo basso che non è piaciuto per nulla.

Per fortuna Eva ne è comunque uscita vincente, proprio come una vera 'queen'. Resta il fatto che l'atteggiamento di Signorini lascia basiti ed è per questo che in pagella non può che ricevere una grave insufficienza.

Il Grande Fratello in calo di ascolti

La puntata del 23 dicembre ha fatto registrare un calo in termini di ascolti rispetto alle due puntate precedenti. L'ultima diretta ha fatto registrare una media di 2.055.000 di telespettatori per uno share del 16,3%. Numeri inferiori rispetto al lunedì precedente quando il Grande Fratello era riuscito a guadagnare il 19,1% di share.