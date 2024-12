Nella casa del Grande Fratello la tensione è alle stelle e uno dei motivi è l'indecisione di Mariavittoria Minghetti su due concorrenti: da quando ha scoperto che la dottoressa è interessata anche ad Alfonso D'Apice, Tommaso Franchi è entrato in crisi e ha detto che sarebbe anche pronto ad abbandonare il gioco pur di non far parte di un triangolo amoroso. L'idraulico ha anche criticato il coinquilino dicendo che si starebbe comportando da tentatore ma nel reality sbagliato.

Lo sfogo sul rapporto con Mariavittoria

Sono passati alcuni giorni da quando Mariavittoria ha lasciato il tugurio ed è rientrata nella casa del GF.

Dopo aver trascorso alcuni momenti di intimità con Tommaso, la ragazza ha manifestato alcuni dubbi sia su questo rapporto che su quello che ha instaurato con Alfonso nell'ultimo periodo.

Incalzata dagli amici, infatti, la dottoressa ha ammesso di provare un interesse anche per l'ex di Federica e di essere molto confusa. Franchi ha cercato in tutti i modi di capire da cosa deriva quest'indecisione di Minghetti, ma di fronte al muro che lei gli ha messo è crollato.

"Lei ora non vuole neanche dormire con me. Qui non è Temptation Island, ma il Grande Fratello. Alfonso la deve smettere di fare il tentatore, questo è un altro programma", ha detto l'idraulico sfogandosi con alcuni inquilini.

Il pensiero di abbandonare la casa

Tommaso ha aggiunto che non sta bene e che non intende continuare a soffrire per una situazione che si è venuta a creare negli ultimi giorni nella casa del GF.

"Se devo stare così, esco e ciao. Non posso andare avanti, vado via e l'ho già detto in confessionale. Non sono qui per fare il teatrino", ha detto il concorrente in merito a quello che è accaduto di recente tra le mura più spiate d'Italia.

L'idraulico ha anche affermato che sa come andrà a finire tutta questa situazione, anche per questo motivo non se la sente di portarla avanti: "Non mi interessa restare un'altra settimana, ho già capito cosa succederà".

La versione di Mariavittoria

Negli ultimi giorni Mariavittoria è apparsa molto confusa e per questo si è contraddetta più volte su quelli che sono i suoi attuali sentimenti.

La sera che è tornata nella casa del GF (è stata dieci giorni in tugurio), infatti, la concorrente ha baciato Tommaso e ha deciso di condividere il letto con lui; il mattino dopo, però, le cose sono cambiate e lei ha ammesso che Alfonso non le è indifferente.

Col passare delle ore Minghetti ha fornito diverse versioni su quello che prova, l'ultima a Javier che cercava di aiutarla nel fare chiarezza su una vicenda che si fa sempre più complicata. "Con Alfonso voglio esserci amica, con Tommaso basta", ha detto l'inquilina dopo una giornata di dubbi e ripensamenti.