Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 2 gennaio 2025 rivelano che Matteo si renderà conto di essere confuso in merito al rapporto che si è venuto a creare con Odile.

Intanto Clara continuerà a mentire ai suoi genitori, tenendoli all'oscuro della verità sul suo legame d'amore con Alfredo.

Enrico e Marta si lasceranno invece andare a un momento di passione e verranno colti in flagrante dalla piccola Anita.

Matteo confuso: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 2 gennaio

Il legame tra Matteo e Odile diventerà sempre più intenso e stretto, anche se i due continueranno a ripetersi di essere soltanto amici.

Eppure il giovane contabile del Paradiso comincerà a mostrarsi confuso in merito alla situazione, complici le profonde emozioni che la figlia della contessa Adelaide è stata in grado di fargli provare.

Intanto Irene deciderà di aprire il suo cuore ad Elvira, confessandole tutta la verità in merito a quelli che sono i sentimenti che nutre ancora nei confronti di Alfredo.

Clara mente ai suoi genitori su Alfredo

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore del 2 gennaio 2025, inoltre, rivelano che Clara continuerà a mentire ai suoi genitori, tenendoli all'oscuro della verità su quello che sta succedendo nella sua vita privata.

La venere, infatti, non ha ancora trovato il coraggio di confessare alla madre e al padre di aver intrapreso una storia d'amore con Alfredo, mandando all'aria il progetto della vacanza natalizia in Francia con Jerome.

Per il momento, quindi, Clara preferirà nascondere la verità e stare in silenzio, ben consapevole del fatto che presto dovrà affrontare questa spinosa questione.

Enrico e Marta, invece, si ritroveranno a vivere un momento di passione: i due si lasceranno andare ad un intenso bacio credendo di non essere visti. Non sanno, però, che a spiarli c'è la piccola Anita, la quale assisterà in presa diretta alla scena del bacio tra suo padre e Marta.

La soap opera di Rai 1 si ferma per la sosta natalizia dal 23 al 27 dicembre

In attesa di questa puntata del nuovo anno, l'appuntamento con la soap opera di Rai 1 subirà delle modifiche nella settimana che va dal 23 al 27 dicembre.

La Rai ha scelto di sospendere la messa in onda quotidiana dal daytime per evitare di "sprecare" episodi inediti in un periodo in cui la maggior parte degli spettatori potrebbe non essere collegata davanti alla televisione per seguire le nuove puntate.

Da qui la decisione di far osservare una settimana di pausa alla serie con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina: la soap tornerà in onda regolarmente da lunedì 30 dicembre in prima visione assoluta con le puntate inedite della nona stagione.