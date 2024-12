Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano guai in vista per Jerome. Nella puntata che verrà trasmessa giovedì 19 dicembre alle 16 su Rai 1, l'allenatore francese scoprirà che Clara ha baciato Alfredo e si precipiterà dal suo rivale in amore. Nel frattempo, Enrico escogiterà un piano per vedere Anita, coinvolgendo Armando. Odile, intanto, sarà arrabbiata con Matteo. Spazio anche alle vicende di Elvira, che parlerà a Salvatore del ricevimento del loro matrimonio.

Jerome viene a sapere che Clara l'ha tradito con Alfredo

Jerome resterà profondamente turbato quando scoprirà che Clara ha baciato Alfredo.

L'allenatore francese non sarà felice di quanto appreso e affronterà il rivale in amore, trattandolo male. Tuttavia, l'infedeltà non minerà il rapporto tra i due fidanzati, poiché Clara avrà comunque intenzione di recarsi a Grenoble con Jerome per conoscere i suoi genitori e ufficializzare la loro relazione. Per Enrico, invece, sarà tempo di architettare un piano per incontrare Anita in vista del Natale. Brancaccio chiederà ad Armando di aiutarlo a realizzare il suo sogno.

Elvira scopre il preventivo del matrimonio

Nel frattempo, Salvatore capirà che Elvira ha scoperto il preventivo del ricevimento di nozze. A causa dell'ingente somma di denaro che dovrà sborsare il futuro sposo, la giovane Gallo avrà un ripensamento e non vorrà accontentare le richieste di suo padre.

Per Odile e Matteo, intanto, le cose non andranno per il meglio poiché la figlia di Adelaide sarà molto arrabbiata con Portelli. Odile confiderà quanto accaduto con il ragioniere a Umberto. La sera, inoltre, a Villa Guarnieri ci sarà una cena prenatalizia organizzata dalla contessa, che inviterà suo cognato. Fra Marta e suo padre ci sarà un incontro emozionante, ed è ipotizzabile che padre e figlia mettano da parte le divergenze avute in passato e tornino ad avere un rapporto amorevole.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Delia e Gianlorenzo sono andati alla Scala

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Delia Bianchetti e Gianlorenzo Botteri sono andati alla prima della Scala. La Venere e lo stilista hanno indossato per l'occasione gli abiti di punta della nuova collezione del negozio.

Nel frattempo, Enrico Brancaccio e Marta Guarnieri si sono baciati appassionatamente e hanno iniziato a frequentarsi, ma tenendo segreta la loro relazione. Spazio anche alle vicende di Elvira Gallo, che ha rivelato che convolerà a nozze con Salvatore Amato il 3 gennaio. La coppia si è recata da don Saverio per definire i dettagli della cerimonia.