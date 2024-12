Riparte Il Paradiso delle Signore 9 con la puntata di lunedì 30 dicembre in prima visione assoluta su Rai 1. Le anticipazioni si concentrano su Elvira e Salvatore, che non avranno una casa dove stare. Il matrimonio ormai si avvicina, ma come faranno senza un tetto sopra la testa? L'amore unisce, ma certe volte non basta. Ritroviamo poi Clara in difficoltà quando Don Saverio la mette di fronte a un ultimatum: deve raccontare ai suoi genitori la verità sulla sua storia d'amore con Alfredo. E poi ancora, Marta non saprà come gestire le insistenti domande di Anita.

Il Paradiso delle Signore 9, episodio 75 di lunedì 30 dicembre 2024

Nelle prossime puntate della soap Il Paradiso delle signore in onda dopo la pausa natalizia, Elvira e Salvo dovranno fare i conti con una notizia decisamente poco confortante. La loro nuova casa non è pronta, ma il matrimonio è vicinissimo. Sarà interessante sapere come faranno a risolvere la situazione e se qualcuno si metterà una mano sul cuore, complice l'atmosfera delle feste natalizie appena passate. Ma ecco che anche un'altra Venere sarà in difficoltà, anche se per un motivo ben diverso. Don Saverio deciderà infatti di dare un ultimatum a Clara con l'intento di raccontare ai propri genitori la verità sulla sua storia d'amore con Alfredo, il ragazzo che ha sempre amato e che finalmente ora è al suo fianco.

Clara ha capito che Jerome era solo un ripiego e si è sciolta davanti alla dichiarazione di Perico, che ha trovato il coraggio di confessarle ciò che prova per lei e che forse provava da tanto, troppo tempo. Ritroviamo poi Matteo sempre più vicino a Odile, con la quale ha stretto i rapporti dopo l'incidente. Odile lo ha fatto avvicinare alla musica, ma crediamo che tra i due ci possa essere molto di più di una bella amicizia.

Intanto, Adelaide si mette all'opera per organizzare una grande festa di Capodanno proprio a Villa Guarnieri, con la speranza che possa esserci Marcello. Le cose però si complicano perché Odile vuole che sia presente anche Umberto. La contessa sta giocando con il fuoco e rischia di perdere Marcello, che le ha più volte chiesto di fare una netta scelta tra lui e Guarnieri.

Nella puntata di lunedì ci sarà poi Anita, desiderosa di capire come sia in realtà Marta, mettendola in difficoltà davanti alle sue domande che riguardano il difficile passato. Anche se non si direbbe, Marta sarà imbarazzata. Ciro e Concetta pensano invece al regalo da fare a Salvo ed Elvira per le nozze, e chissà che non sia un dono che possa farli respirare un po' dopo le tante vicissitudini.

Ricordiamo che tutte le puntate della soap Il Paradiso delle signore possono essere riviste su Mediaset Infinity dopo la messa in onda.