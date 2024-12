Nella puntata di Tradimento di domenica 22 dicembre, Ozan sarà protagonista di un tentato omicidio. Un suo confronto con Kaan sfocerà in qualcosa di decisamente più pericoloso. Ozan colpirà Kaan all'addome, ferendolo gravemente, tanto da fargli perdere i sensi. Ozan penserà di averlo ucciso ed entrerà nel panico per ciò che ha combinato.

Ozan e la truffa delle criptovalute

Ozan non sta trascorrendo un bel periodo a causa dell'investimento in criptovalute che si è rivelato una truffa. Era stato Kaan a proporglielo e Ozan si è fidato, vedendo che Kaan fa veramente una bella vita grazie ai suoi investimenti.

Non avendo i soldi, ha pensato bene di usare il milione di dollari che il padre, Tarik, gli ha chiesto di nascondere a casa sua.

Questi appartengono a Oltan, che molto presto chiederà a Tarik di averli indietro. Quest'ultimo si fiderà delle parole che gli ha detto il figlio: ha investito i soldi in un fondo coreano e non può toccare il denaro prima di due settimane. Sia Oltan che suo figlio Tolga crederanno alla cosa, ma sanno perfettamente che tale investimento non è possibile. In quella tipologia di fondo possono investire solo una particolare categoria di investitori, alla quale Ozan non appartiene, ma fingeranno di non sapere questo particolare.

Ozan alla ricerca dei soldi e della verità su Kaan e Lara

Quelle due settimane serviranno a Ozan per recuperare i soldi e vorrà che sia lo stesso Kaan a darglieli, ma sembrerà sparito nel nulla. Lui e Mesut si daranno da fare per rintracciarlo e indagheranno anche in merito a Lara. Lei ha lasciato Ozan e, dopo la fine della relazione, ha messo il profilo privato, impedendo l'accesso a Ozan.

Mesut penserà bene di fare la richiesta d'amicizia con un profilo fake e la ragazza l'accetterà. Poco dopo, lei pubblicherà una storia. È seduta in una macchina, che Mesut riconoscerà subito: è quella di Kaan. Ozan non vorrà crederci, ma approfitterà della notizia per andare a casa di Lara e affrontare Kaan.

Ozan e Kaan, il confronto che sfocia nella violenza

Ozan e Kaan avranno un diverbio molto duro, soprattutto il primo sarà abbastanza furibondo per ciò che gli ha fatto l'amico, dalla truffa in criptovalute fino ad avergli rubato la ragazza. Tra i due ci sarà una lite, molto pericolosa, anche perché Kaan avrà tra le mani un coltello, che in realtà sta usando solamente per preparare la colazione.

Forse, però, Ozan temerà che possa usarlo contro di lui, quindi giocherà d'anticipo: gli sfilerà il coltello tra le mani e lo colpirà nella parte bassa dell'addome. Kaan cadrà sul divano e Ozan penserà di averlo fatto fuori. "Sono un assassino", continuerà a ripetersi, rendendosi conto che forse l'ha combinata grossa.