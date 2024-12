Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano momenti concitati al negozio per Don Saverio e sua nipote. Nella puntata che andrà in onda lunedì 30 dicembre alle 16 su Rai 1, il prete si precipiterà dalla nipote al lavoro, infuriato per una telefonata ricevuta dal signor Boscolo. Nel frattempo, Elvira e Salvo visiteranno la loro nuova casa, ma scopriranno che non sarà pronta per il giorno del matrimonio. Ci sarà spazio anche per le vicende di Marta, che dovrà affrontare le incessanti curiosità di Anita, che la sommergerà di domande.

Don Saverio si infuria con Clara e le dà un ultimatum

Don Saverio sarà furibondo dopo aver ricevuto una telefonata dal signor Boscolo. Il contenuto della chiamata non è stato ancora reso noto dalle anticipazioni, ma una cosa è certa: il prete correrà a Il Paradiso da Clara. Una volta giunto al negozio, si troverà di fronte sua nipote e Alfredo e, visibilmente arrabbiato, dirà: "Indovina chi mi ha appena telefonato? Tuo padre". La giovane Boscolo sarà sorpresa da tale notizia e chiederà chiarimenti a suo zio. Pur non conoscendo ancora nel dettaglio le parole del signor Boscolo, l'effetto della chiamata è ben chiaro: Don Saverio darà un ultimatum a Clara, che dovrà raccontare ai suoi genitori della sua relazione con Alfredo.

Elvira e Salvo scoprono che la loro casa non è pronta

Pochi giorni prima di diventare marito e moglie, Elvira e Salvo visiteranno la loro casa, emozionati all'idea di vederla. Purtroppo, per i due ragazzi ci sarà una brutta sorpresa: scopriranno che l'appartamento non è ancora pronto. Marta, invece, trascorrerà del tempo con Anita e si troverà in forte imbarazzo quando la figlia di Enrico le farà domande un po' troppo personali.

Anita sarà diretta con Marta, chiedendole: "Perché non sei sposata e non hai figli tuoi?". Per Odile, invece, sarà il momento di fare i conti con Umberto che, per la prima volta da quando è arrivata a Milano, non sarà d'accordo con lei. Guarnieri sarà molto duro con la figlia di Adelaide, criticandola per la sua fretta nell'accettare un accordo lavorativo senza essere certa di poterlo rispettare.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Anita è arrivata a Milano

Nelle precedenti puntate della soap andate in onda su Rai 1, Anita è arrivata a Milano e ha potuto riabbracciare suo padre Enrico. Nel frattempo, Clara ha capito di essere innamorata di Alfredo e ha deciso di non partire più per la Francia con Jerome. Spazio anche alle vicende di Salvo ed Elvira, che hanno concordato con Don Saverio di sposarsi il 3 gennaio. La giovane Gallo, una volta scoperto che suo padre Andrea non avrebbe pagato il ricevimento, ha preferito rinunciare a qualche invitato per non mettere in difficoltà il suo fidanzato, che avrebbe dovuto saldare da solo il conto del Circolo.