Le anticipazioni de La Promessa, relative alle puntate in onda a breve su Rete 4, rivelano che Gregorio Castillo, dopo aver scontato la pena per il tentato omicidio di Pia, verrà scarcerato e, per prima cosa, cercherà la moglie e Diego. Si presenterà alla tenuta, ma non riuscirà a entrare, visto che Romulo gli intimerà di andarsene e di non farsi più vedere. Il maggiordomo vorrà proteggere Pia, così come farà il resto della servitù.

Gregorio esce dal carcere dopo il tentato omicidio di Pia

Gregorio Castillo tornerà in scena nelle prossime puntate della soap e questa ricomparsa farà ripiombare nel terrore Pia Adarre.

La donna sarà terrorizzata al solo pensiero di trovarsi di fronte al marito, che, solo pochi mesi prima, aveva cercato di ucciderla avvelenandola con la cicuta. Dopo aver scontato la sua pena, Gregorio verrà scarcerato e sarà di nuovo un uomo libero. L'ex maggiordomo non perderà tempo e si dirigerà verso La Promessa, deciso a riprendersi ciò che, a suo dire, è suo: la moglie Pia e il piccolo Diego. Non sarà facile per lui riuscire a entrare alla tenuta dopo quanto accaduto e si aggirerà nei paraggi in attesa di entrare senza essere visto. Salvador lo noterà e metterà in allarme sia Romulo che il resto della servitù. Tutti insieme cercheranno di nascondere Pia per evitare il peggio.

Gregorio riesce a entrare alla tenuta, ma viene cacciato da Romulo

Nonostante le preoccupazioni, Gregorio riuscirà a entrare a La Promessa, anche se solo nel patio riservato alla servitù. Verrà immediatamente fermato da Romulo, che, senza tanti giri di parole, lo inviterà ad andarsene immediatamente. In tutta risposta, Gregorio dirà: "Sono tornato per Pia e mio figlio e partirò con loro.

Né tu né i lacchè di questa casa riuscirete a fermarmi". Il fare minaccioso dell'uomo non spaventerà don Romulo, che, a sua volta, minaccerà di chiamare le guardie per farlo arrestare per violazione della proprietà privata. A questo punto, Gregorio accetterà di andarsene, ma solo per il momento. Rivolgendosi a Romulo, dirà: "Me ne andrò, ma ti assicuro che non ho intenzione di rinunciare a ciò che mi appartiene".

Non appena se ne andrà, Romulo e gli altri domestici aumenteranno la vigilanza, nel timore che Castillo possa tornare e far del male a Pia.

La Promessa si allunga anche a Capodanno

La soap spagnola non andrà in vacanza e continuerà ad andare in onda tutti i giorni su Rete 4 anche durante le festività natalizie. Proprio in occasione delle feste, e in particolare nella giornata del 1° gennaio 2025, La Promessa andrà in onda con una maxi puntata di circa due ore, occupando lo slot orario che va dalle 19:35 alle 21:30. Una bella sorpresa per i fan di questo sceneggiato in costume.