Margarita annullerà l'appuntamento con Ayala perché Martina avrà un malore, nella puntata de La Promessa di domenica 15 dicembre. Le anticipazioni rivelano che Ayala coglierà l'occasione per tessere le lodi di Margarita come madre. Nel frattempo, Maria e Petra incoraggeranno Salvador a candidarsi come valletto. Infine, Abel sarà stanco di mentire a Manuel e penserà di dire tutta la verità sulla gravidanza di Jimena.

Abel stanco di mentire

Martina vivrà dei giorni molto complicati a causa della nuova amicizia tra sua madre e il conte Ayala. Quest'ultimo regalerà un prezioso abito a Margarita e Martina reagirà male di fronte alla felicità di sua madre.

La ragazza scoppierà a piangere e si sfogherà con Curro, dicendogli che trova irrispettoso il comportamento di sua madre. Il signorino non riuscirà a comprendere il malessere di Martina e la giudicherà immatura e viziata. Questo scatenerà ancora di più la rabbia della ragazza, che troverà una soluzione per rovinare a serata a sua madre. Margarita andrà da Ayala e gli comunicherà per cui non può più accompagnarlo al cinematografo: "Martina ha avuto un malore". Il conte non si lascerà abbattere e approfitterà del momento per tessere le lodi di Margarita come madre. Nel frattempo, Abel non sopporterà più il temporeggiare di Jimena e penserà che sia arrivato il momento di dire ai marchesi tutta la verità sulla gravidanza.

Il medico sentirà il bisogno di liberarsi dalle menzogne e dire a Jana e Manuel che Jimena ha finto di essere incinta.

Una nuova occasione per Salvador

Le anticipazioni rivelano che Romulo si metterà alla ricerca di un nuovo valletto. Per Petra sarà inevitabile farsi travolgere dalla nostalgia, perché non potrà fare a meno di pensare che Feliciano sarebbe stato perfetto per quel posto.

La cameriera personale di Cruz penserà che Salvador potrebbe essere il candidato ideale come nuovo valletto. Con Maria, Petra convincerà il ragazzo a proporsi a Romulo perché nel corso degli ultimi mesi è maturato molto e ha fatto dei progressi del suo lavoro. Salvador, inoltre, non potrà fare a meno di pensare che presto sposerà Maria e avrà bisogno di migliorare la sua posizione.

Martina e Curro, mai così distanti

Martina e Curro stanno vivendo un periodo di forte distanza. Tutto ha avuto inizio con la decisione della ragazza di lasciare Curro da un giorno all'altro. Martina ha spiegato di amare il signorino, ma di non vedere un futuro per loro. Curro è rimasto senza parole e non ha saputo darsi una spiegazione all'abbandono di Martina. Quest'ultima è molto infelice e ha confessato a Catalina di amare ancora Curro, pur non potendo stare con lui. Quando nella vita di Margarita è arrivato Ayala, Martina non ha potuto sopportarlo e ha iniziato a opporsi a questa amicizia. La ragazza ha cercato il sostegno di Curro, ma lui questa volta non l'ha compresa e ha criticato con severità il suo atteggiamento.