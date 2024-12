Le anticipazioni della soap tv Segreti di famiglia preannunciano momenti drammatici per Ceylin. Nella puntata in onda giovedì 19 dicembre alle 23:30 su Canale 5, Eren si recherà in ospedale per arrestare la giovane Erguvan, accusata dell'omicidio di Engin. Ilgaz assisterà impotente alla triste scena della moglie portata via dal poliziotto, mentre Lacin e Yekta dovranno affrontare il dolore per la perdita del loro unico figlio.

Eren va in ospedale per arrestare Ceylin

La puntata 49 della soap turca Segreti di famiglia racconterà i drammatici momenti vissuti da Ceylin dopo essere stata trovata nel bosco in stato confusionale.

Nell'episodio, in onda in seconda serata dopo Endless Love, verrà narrato l'arresto dell'avvocata Erguvan, prelevata in ospedale da Eren. Il poliziotto, amico della ragazza, sarà dispiaciuto per l'ingrato compito che dovrà portare a termine: ammanettare Ceylin, accusata di aver ucciso Engin. Ilgaz sarà in ospedale accanto a sua moglie e rimarrà inerme di fronte a quanto accadrà. Il procuratore rassicurerà la consorte e, intanto, chiederà a Eren di prendersi cura di Ceylin: "La affido a te".

Yecta disperato per la morte di Engin grida contro Ceylin

Nel frattempo, Ceylin continuerà a essere visibilmente sconvolta e in stato confusionale, incapace di dire nulla o rilasciare dichiarazioni sull'accaduto.

Per la famiglia Tilmen, sarà il momento di affrontare il dolore per la prematura morte di Engin. Lacin, sconvolta per la perdita del figlio, accuserà il marito di essere responsabile della morte di Engin. Yekta, invece, verrà a sapere che Ceylin è stata fermata per l'omicidio del figlio e, in preda alla disperazione, griderà la sua rabbia contro la giovane Erguvan.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Engin è scappato dall'ospedale

Nelle precedenti puntate di Segreti di famiglia andate in onda su Canale 5, Engin è stato arrestato per l'omicidio di Inci. L'avvocato Tilmen ha ucciso la figlia di Zafer per gelosia, dopo essere stato rifiutato dalla ragazza. Una volta in carcere, il figlio di Yekta ha elaborato un diabolico piano per ricattare i suoi nemici.

Nel mirino sono finiti: Eren, Ceylin, Ilgaz, Parla, Cinar e altre persone legate alle famiglie del pubblico ministero e di Ceylin. Engin è stato avvelenato in carcere con una sostanza nascosta in un libro e ricoverato in ospedale. Una volta ristabilitosi, il giovane Tilmen è riuscito a fuggire, ma l'avvocata Erguvan si è intrufolata nella sua automobile. I due ex compagni di scuola sono stati poi trovati nel bosco: Engin morto, assassinato con un colpo di arma da fuoco al cuore, mentre Ceylin ferita e in stato confusionale.