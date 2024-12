Domenica 8 dicembre andrà in onda il secondo appuntamento con la nuova serie turca di Canale 5 Tradimento. Le anticipazioni svelano che Guzide smaschererà suo marito di fronte ad amici e parenti.

Poco dopo, inoltre, la donna riceverà una telefonata che la informerà di un grave incidente in cui è rimasta coinvolta sua figlia Oylum. Questo evento segnerà l'inizio di un incubo per tutta la famiglia

Guzide umilia Tarik durante la loro festa d'anniversario

Guzide e suo marito si prepareranno a celebrare il loro anniversario con una serata che promette di essere perfetta, circondati da amici e parenti.

Tarik, ignaro del dramma che sta per compiersi, si intratterrà con gli ospiti, ma l'arrivo di sua moglie farà precipitare gli eventi

Senza che Tarik ne sia a conoscenza, Guzide ha invitato, alla festa, anche la sua seconda moglie segreta, Yesim, insieme alla loro figlia, Öykü. Davanti agli sguardi increduli di Yesim e di tutti gli invitati, Guzide rivelerà la relazione nascosta del marito, presentando la sua seconda famiglia ai presenti e smascherando il suo tradimento.

Tuttavia, lo scandalo sarà bruscamente interrotto da una telefonata che informerà Guzide e Tarik di un incidente motociclistico che ha coinvolto la loro figlia, Oylum.

Tim si rivela egoista e manipolatore

Nella prima puntata è stato presentato agli spettatori Tim, un ragazzo ricco e affascinante che, con un gesto generoso, è sembrato fin da subito essere un personaggio positivo.

Il giovane ha deciso infatti di acquistare il telefono di Oylum, che stava per essere truffata, permettendole così di raccogliere i soldi necessari per partire per gli Stati Uniti e realizzare il suo sogno. Tuttavia, con il passare del tempo, Tim si rivelerà una persona molto diversa da quella che sembrava all’inizio.

Nel secondo episodio, Tim offrirà un passaggio in moto a Oylum, ma la loro corsa si concluderà con uno schianto contro un ciclista.

Da quel momento, il vero carattere di Tim emergerà in modo prepotente. Il ragazzo, terrorizzato dalle conseguenze del suo gesto, chiamerà suo padre per chiedere aiuto e insieme decideranno di attribuire tutta la colpa dell’incidente a Oylum. Per lei sarà l’inizio di un incubo. Eppure, la giovane non sarà sola: suo padre, uno degli avvocati più stimati di tutta la Turchia, e sua madre, una giudice famosa per la sua integrità, uniranno le forze per proteggere la figlia.

La trama della prima puntata di Tradimento: una vita solo apparentemente perfetta

Guzide, una giudice stimata, vive un matrimonio di trent’anni con Tarik e ha due figli, Ozan e Oylum. Ma dietro la facciata di una "vita perfetta" si nasconde un intreccio di tradimenti e menzogne. Tarik ha da anni una seconda famiglia, mentre Oylum finge di studiare medicina per inseguire in segreto il sogno di diventare ballerina a New York.

Ozan, invece, riceve dal padre un milione di dollari da nascondere, ma investe tutto in criptovalute e perde ogni cosa. Mentre Guzide indaga su un caso delicato legato al suo lavoro, i segreti che coinvolgono suo marito sono sul punto di venire alla luce.