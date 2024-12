Nella nuova puntata di Tradimento in onda domenica 29 dicembre 2024 la protagonista Guzide finirà nei guai nel momento in cui accuserà il giudice Ismet di corruzione proprio in un aula di tribunale. A seguito di questo Guzide finirà in custodia cautelare. Non sarà un bel periodo per la donna, visto che poco prima, era stata aggredita da Yesim, la quale la voleva costringere a firmare la separazione da Tarik.

Guzide lancia accuse di corruzione e finisce in cella

La trama della quinta puntata riprenderà dal momento in cui Guzide sta cercando ogni appiglio per scagionare Oylum dall'accusa di omicidio stradale.

Non sarà affatto un'impresa facile e Guzide si scontrerà con un giudice che, a detta sua, non sta agendo in modo corretto. Spinta dal desiderio di salvare la figlia, la donna arriverà a lanciare accuse di corruzione verso il giudice Ismet, convinta che che ci siano cose poche chiare nel caso che vede coinvolta Oylum. Queste accuse costeranno molto care a Guzide e per lei scatterà la custodia cautelare. La donna quindi finirà in cella e sarà un'esperienza tutt'altro che semplice.

Yesim mette le mani addosso a Guzide: spoiler del 29 dicembre

Il caso vuole che solo poco prima, Guzide sia stata protagonista sul malgrado, di un altro accadimento increscioso. Tutto partirà nel momento in cui l'altra donna di Tarik, ovvero Yesim, si scaglierà contro Guzide invitandola a concedere il divorzio al marito.

Tra le due donne ci sarà un duro confronto che proseguirà nei corridoi del Tribunale dove Yesim arriverà a mettere le mani addosso alla sua rivale. Le telecamere di sorveglianza filmeranno il tutto e i video verranno mostrati anche a Tarik, il quale se la prenderà con Yesmin per quanto accaduto. Nel frattempo Lara stabilirà un contatto con Mesut.

Tradimento continua anche nelle festività natalizie

L'attrice Vahide Perçin, che in Tradimento impersona la protagonista Guzide, si è fatta conoscere e amare dal pubblico italiano grazie al ruolo di Hunkar in Terra amara. Anche grazie alla sua presenza, Tradimento sta ottenendo un buon riscontro in termini di ascolti. Le prime tre puntate andate in onda nel corso di questo mese di dicembre, sono state viste da una media di 2,3 milioni di telespettatori per uno share del 14% circa.

Buoni risultati per la prima serata della domenica, anche per questo Mediaset ha deciso di non sospendere la soap tv durante le festività natalizie, a differenza di altre serie come Endless Love o Beautiful. Quest'ultima, ad esempio, nella settimana a cavallo del Natale, andrà in onda con delle repliche, mentre Endless Love verrà trasmessa, solo i sabato e la domenica pomeriggio fino alla prima settimana di gennaio.