Yesim perdonerà Tarik e gli darà un'altra possibilità nella puntata di Tradimento in onda domenica 15 dicembre. Le anticipazioni rivelano che Oylum finirà in carcere perché non si troveranno i filmati della notte dell'incidente. Guzide sarà furiosa perché suo marito non starà accanto alla figlia né come padre né come avvocato. L'uomo spiegherà che aveva il telefono rotto e per questo non era raggiungibile.

Oylum in carcere

La famiglia Yenersoy vivrà dei momenti molto difficili dopo l'incidente di Oylum. La ragazza sarà accusata di essere alla guida della moto che ha ucciso un uomo in bicicletta e a nulla serviranno le sue parole.

Tim farà ricadere tutta la colpa su di lei e visto anche il potere della sua famiglia riuscirà a far sparire tutte le registrazioni delle videocamere di sorveglianza. Oylum si troverà a casa con sua madre quando la polizia arriverà ad arrestarla. La ragazza, in manette, dovrà seguire gli agenti, ma Guzide e Tolga non la lasceranno sola.

Tarik, invece, continuerà a non rispondere al telefono e questo farà infuriare Guzide e la sua famiglia. La figlia della giudice sarà tenuta in custodia cautelare e in attesa del processo Guzide e Tolga le prometteranno che riusciranno a trovare i filmati della notte dell'incidente. Le speranze di Oylum, tuttavia, saranno spente quando il giudice deciderà per lei il carcere e non ci sarà nessun video disponibile che potrebbe scagionarla.

Tarik arriverà all'udienza troppo tardi e spiegherà alla sua famiglia che il telefono era rotto, ma nessuno gli crederà.

Ozan continuerà a mentire

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Tarik si troverà da solo, perché sia Guzide che Yesim lo metteranno alla porta. L'uomo, tuttavia, non si arrenderà e con una scusa riuscirà ad entrare a casa di Yesim e riabbracciare sua figlia.

Facendo leva sull'entusiasmo della bambina, Tarik resterà a cena e successivamente riuscirà a sedurre Yesim. Tra loro scoppierà la passione e Tarik implorerà una seconda possibilità. L'avvocato prometterà a Yesim che otterrà il divorzio da Guzide e la sposerà appena sarà possibile. L'uomo assicurerà di non desiderare altro e racconterà anche di aver più chiesto a Guzide di mettere fine al loro matrimonio, dipingendola come una donna senza scrupoli.

La donna crederà alle parole di Tarik e deciderà di perdonarlo sognando un futuro con lui.

Nel frattempo, Ozan sarà in forte difficoltà perché suo padre scoprirà che il ragazzo non ha più il denaro che Oltan gli aveva affidato. Per prendere tempo, il ragazzo racconterà a Tarik di aver investito i soldi che torneranno disponibili tra due settimane.

Le bugie nella famiglia Yenersoy

Nelle puntate precedenti, Guzide, una giudice di grande prestigio, si preparava a celebrare il suo trentesimo anniversario di matrimonio con Tarik, un avvocato di spicco. Il giorno stesso della festa, però, Guzide ha scoperto che suo marito aveva una doppia vita con Yesim e la loro bambina di cinque anni. La giudice ha invitato l'altra moglie di Tarik alla festa per l'anniversario e ha detto a tutti che suo marito l'aveva tradita.

Questa non è l'unica menzogna per Guzide, perché anche sua figlia Oylum le sta mentendo. La ragazza le ha detto che studia medicina, ma invece sogna di fare la ballerina e si è iscritta ad una scuola di New York.