Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano un Natale di grandi preoccupazioni a Palazzo Palladini. Nella puntata che andrà in onda mercoledì 25 dicembre alle 20:50 su Rai 3, gli inquilini dello stabile di Posillipo non saranno tranquilli a causa di alcuni problemi che mineranno la giornata di festa. Ognuno, però, proverà a fare in modo che la giornata sia comunque vissuta con positività. Non mancheranno quindi le storie di Ida e Diego, preoccupati per Tommaso, quelle di Roberto Ferri, che avrà anche pensieri di carattere lavorativo, così come Rossella.

Anche Alberto non sarà felice senza suo figlio Federico.

A Natale gli inquilini di Palazzo Palladini hanno molte preoccupazioni

Il Natale 2024 sarà pieno di preoccupazioni e ansie per gli inquilini di Palazzo Palladini, che durante le festività rifletteranno sui problemi presenti nella loro vita. Alla vigilia di Natale, infatti, Ida e Diego faranno un incontro che desterà in loro non pochi turbamenti. La persona incontrata dai due fidanzati, la cui identità non è stata ancora svelata dalle anticipazioni, avrà a che fare con Tommaso. Anche Roberto Ferri sarà preoccupato per il figlio di Kovalenko. Inoltre, l'imprenditore coglierà l'occasione per riflettere sul suo rapporto con Michele Saviani e vorrà fare qualcosa per riappacificarsi con lui.

Alberto Palladini trascorre il Natale senza Federico

Anche Alberto Palladini si preparerà a trascorrere il Natale senza il piccolo Federico. Sicuramente sarà una giornata molto triste per l'avvocato. Rossella, intanto, sarà serena a livello sentimentale, avendo coronato il suo sogno d'amore con Nunzio. Tuttavia, la dottoressa Graziani vivrà turbamenti a livello lavorativo e sarà preoccupata per la delicata situazione in ospedale, con le pressioni e le angherie che subisce quotidianamente da Daniele Fusco.

Per Guido, invece, sarà il primo anno da separato: anche per il vigile sarà il tempo di riflettere sulle conseguenze della fine del suo matrimonio con Mariella.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Nunzio è andato a Madrid con Rossella

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Diana ha lasciato Nunzio in modo pacifico.

Cammarota, quindi, è corso in aeroporto ed è salito sullo stesso volo di Rossella. La dottoressa e il cuoco si sono fidanzati e hanno trascorso qualche giorno insieme a Madrid. Una volta tornata a Napoli, Rossella ha affrontato il primario, ma nulla è cambiato in ospedale: Daniele Fusco l'ha trattata male e le ha riservato parole poco piacevoli. Intanto, Michele ha iniziato a indagare sulla famiglia Gagliotti, mentre Roberto Ferri, accortosi dell'inchiesta del giornalista, lo ha invitato a lasciare il lavoro a Radio Golfo 99.