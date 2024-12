Gemma e Fabio si ritroveranno di nuovo a centro studio nelle puntate di Uomini e donne in onda dal 9 al 13 dicembre e dove Maria De Filippi darà lettura di una lettera scritta dal cavaliere alla dama torinese. In questa missiva, Fabio accuserà Gemma di essere falsa e [VIDEO]bugiarda [VIDEO], dopo di che il cavaliere ballerà con Tina Cipollari. Da segnalare anche il ritorno in studio di Mario Cusitore.

Fabio scrive a Gemma: 'Falsa e bugiarda'

La nuova settimana di programmazione di Uomini e donne riprenderà con la messa in onda di ciò che è stato registrato il 3 e 4 dicembre.

L'attenzione sarà rivolta ancora una volta su Gemma e Fabio dopo che nelle scorse puntate, la dama torinese aveva portato alla luce alcune segnalazioni sul cavaliere. Nel dettaglio, lei aveva insinuato che l'uomo avesse una fidanzata in Spagna. Sembra però che tra lui e questa misteriosa donna ci sia solo un'amicizia e, nelle nuove puntate, non si approfondirà la vicenda. Sta di fatto che quanto accaduto farà sì che la conoscenza tra Fabio e Gemma si interromperà. Lui non prenderà affatto bene l'intromissione della dama nella sua vita privata e scriverà una lettera indirizzata a Gemma, che verrà letta da Maria De Filippi in studio. In questa missiva lui non userà giri di parole e accuserà la dama di essere una persona falsa e bugiarda, che mira solo a fare spettacolo.

Tra Gemma e Fabio è finita, lui balla con Tina

Tra Gemma e Fabio la conoscenza sarà definitivamente chiusa e Tina Cipollari non perderà occasione per attaccare la dama sostenendo che non fosse realmente interessata a Fabio. Successivamente l'opinionista ballerà a centro studio proprio con il cavaliere e questo momento stempererà un po' la tensione.

Tra le novità di queste nuove puntate anche il ritorno in studio di Mario Cusitore che inizierà a frequentare Prasanna e Valentina. Per quanto riguarda il percorso di Martina, la tronista eliminerà Francesco e deciderà di continuare solo con Ciro e Gianmarco. Con quest'ultimo scatterà il bacio e questo infastidirà parecchio l'altro corteggiatore Ciro.

Mary, la corteggiatrice di Michele Longobardi, deciderà di andarsene, convinta che il tronista sia interessato solo ad Amal.

Il percorso di Gemma a Uomini e donne dal 2010 a oggi

Gemma Galgani, classe 1950, è approdata al Trono Over di Uomini e donne nel 2010. Proprio in quell'anno conosce il cavaliere Ennio, un affermato dentista di origini pugliesi. Tra loro scocca la scintilla tanto da decidere di uscire insieme dal programma. Ma l'idillio dura solo pochi mesi, dopo di che la dama torna nel dating di Maria De Filippi dove inizia a frequentare Remo Proietti.

Anche questa conoscenza finisce nel giro di poco tempo. Nel 2015 è stata la volta di Giorgio Manetti, con cui Gemma ha avuto una lunga e travagliata frequentazione, finita in malo modo.

La dama ci ha poi riprovato con Marco Firpo ma anche in questo caso non vi è stato il lieto fine.

Nel corso degli ultimi mesi invece Galgani è uscita con diversi uomini, ma senza che tali conoscenze si siano mai trasformate in qualcosa di serio e duraturo.