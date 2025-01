In queste ore i fan di Amici sono tornati a occuparsi di due ragazzi che hanno fatto parte della classe fino a poco prima delle vacanze di Natale. Una segnalazione che è arrivata alla pagina Instagram di Very Inutil People, infatti, fa riferimento ad un presunto scambio di effusioni tra Diego Lazzari e Teodora in un locale di Milano. Ad alimentare le chiacchiere, però, è il fatto che il cantante avrebbe una fidanzata da tempo.

L'indiscrezione dopo l'eliminazione

A poche ore dalla messa in onda della quindicesima puntata di Amici, sul web si parla di una segnalazione che ha spiazzato i fan del programma.

Tra le storie Instagram di Very Inutil People, infatti, si può trovare il messaggio di chi sostiene di essersi imbattuto per caso in due ex allievi di quest'edizione del talent.

"Stasera al Desco (locale di Milano, ndr) c'era Diego Lazzari che si baciava con Teodora. Erano vicino al bancone", si legge in rete il 19 gennaio.

Chi ha riportato quest'indiscrezione, però, non ha fornito prove: al momento non ci sono né foto né video che possono dimostrare quello che si vocifera da sabato sera, ovvero che sia scoppiata la passione tra il cantante e la ballerina che sono stati eliminati prima delle vacanze di Natale.

Il legame con Camilla De Pandis

La segnalazione su Diego e Teodora sta facendo discutere soprattutto perché lui sarebbe fidanzato ufficialmente con una ragazza molto popolare sui social network. Sin da quando ha messo piede nella scuola di Amici, infatti, Lazzari ha parlato della sua compagna e di quanto gli mancasse.

È Camilla De Pandis la tiktoker che ha rubato il cuore del cantante diversi mesi fa, la stessa che l'ha sempre sostenuto quando faceva parte della classe.

Dopo l'eliminazione di Diego dal programma [VIDEO] non si è saputo più nulla del suo privato, almeno fino a queste ore, quando qualcuno non ha raccontato di averlo visto in atteggiamenti affettuosi con la ballerina di origini spagnole.

Il parere degli spettatori

Le voci sui baci che Diego si sarebbe scambiato con Teodora in un locale di Milano, sono state molto commentate dai fan di Amici.

"Io lo sapevo che finiva così", "Ma due giorni fa lui era al compleanno di Camilla, quindi stavano insieme", "Era tutto così palese", "Ma in che senso? In casetta ha resistito e poi l'ha tradita fuori? Non ci voglio credere", "Oddio", "Cosa?", "Ma lui non è fidanzato?", "Aiuto", "Se è vero, non c'è niente di male", hanno scritto alcuni utenti di X dopo aver appreso della segnalazione che sta circolando in rete nelle ultime ore.

Al momento nessuno dei protagonisti di questa vicenda si è esposto per confermarla, per smentirla o per fare chiarezza sulle ultime novità.