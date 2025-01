Cambio di palinsesto sulle reti Mediaset nel corso del mese di febbraio. Le novità riguarderanno l'appuntamento con Tradimento, la fortunata soap opera della fascia pomeridiana pronta a raddoppiare la sua presenza nella programmazione di Canale 5.

Dal 5 febbraio, infatti, complice lo stop di Endless Love nella fascia del primo pomeriggio, la serie turca arriverà anche nel daytime feriale con nuovi episodi inediti.

C'è posta per te, invece, osserverà un turno di stop dalla programmazione di Canale 5 in occasione della settimana del Festival di Sanremo 2025, evitando così lo scontro con la finalissima della kermesse musicale.

Tradimento raddoppia gli appuntamenti in daytime: cambio palinsesto Mediaset febbraio

L'appuntamento con Tradimento proseguirà dunque con la messa in onda nel palinsesto del mese di febbraio, seppur con delle importanti novità.

La serie, infatti, dopo il buon successo Auditel ottenuto in prime time e gli ascolti soddisfacenti registrati al sabato pomeriggio, raddoppierà la sua messa in onda nel palinsesto di Canale 5.

La programmazione, da mercoledì 5 febbraio in poi, prevede di fatti la messa in onda quotidiana nel daytime feriale, con episodi della durata di mezz'ora.

Gli spettatori potranno dunque seguire le vicende di Guzide e Oylum nella fascia oraria che va dalle 14:10 alle 14:45 circa, prima di Uomini e donne.

A questi appuntamenti si aggiungeranno quelli del sabato pomeriggio e della domenica sera.

C'è posta per te in pausa per Sanremo 2025

Modifiche in arrivo anche per quanto riguarda la messa in onda di C'è posta per te, il fortunato people show dei sentimenti di Maria De Filippi, che anche quest'anno sta registrando ascolti molto positivi al sabato sera.

La trasmissione si fermerà in occasione della settimana del Festival di Sanremo: la messa in onda, infatti, non è in programma per sabato 15 febbraio, giorno in cui andrà in onda la finale della kermesse canora.

Quella sera Mediaset punterà dunque su un film per non andare ad intaccare la media Auditel del people show di Canale 5, che tornerà regolarmente in onda sabato 22 febbraio.

Maria De Filippi leader degli ascolti serali

Un'edizione che sta confermando il predominio di Maria De Filippi nel prime time del sabato sera, con una media di oltre 4,5 milioni di spettatori a settimana e uno share che arriva a toccare il 30%.

Numeri che permettono alla rete ammiraglia Mediaset di tirare un sospiro di sollievo dato il contemporaneo flop del Grande Fratello, che con il doppio appuntamento settimanale in prime time si ferma ad una media di 2 milioni di spettatori con il 16% di share.