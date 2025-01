Asu sedurrà un infermiere del manicomio e riuscirà a farsi accompagnare in un locale romantico nella puntata di Endless Love di giovedì 30 gennaio. Le anticipazioni rivelano che l'uomo, affascinato da Asu, non si renderà conto di essere una pedina per la sua evasione. Una volta arrivata al ristorante, Asu riceverà le istruzioni per scappare dall'ospedale. Nel frattempo, Nihan e Kemal cadranno nella trappola di Emir: troveranno una mappa bruciata e penseranno che sia la pista giusta da seguire per trovare Deniz.

Kemal e Nihan nella trappola di Emir: le fasi finali di Endless Love

Dopo la fuga di Emir, Nihan raggiungerà Kemal nella casa in cui l'uomo si nascondeva con Zeynep e Deniz. I due protagonisti perquisiranno l'abitazione in cerca di un indizio e lo troveranno nel giardino. Kemal noterà dei pezzi di carta bruciati in un bidone e li rimetterà insieme, convinto che fosse un errore di Emir. Soydere congederà Hakan e darà gli indizi trovati a Nihan. Kemal porterà Zeynep dai suoi genitori che potranno finalmente riabbracciarla, ma tutti saranno in pena per la piccola Deniz. Nihan e suo marito andranno da un architetto che li aiuterà a ricavare un indirizzo dai pezzi di carta trovati, proprio come desiderava Emir.

Si scoprirà che Kemal non ha trovato la mappa strappata per una leggerezza di Emir: si trattava dell'ennesima trappola. Kemal e Nihan cadranno nel tranello di Kozcuoğlu. L'architetto chiamerà Baran appena i due coniugi andranno via, per avvisare lui ed Emir del piano perfettamente riuscito. Soydere si preparerà ad affrontare Kozcuoğlu da solo, mentre Baran bloccherà Nihan: "Se vuoi vedere Deniz, vieni con me".

Asu userà il suo fascino per uscire dalla clinica

Le anticipazioni di Endless Love raccontano che, mentre Emir metterà in atto il suo piano per catturare Nihan, Asu sarà pronta a evadere. Seguendo le istruzioni di suo fratello, riuscirà a sedurre uno degli infermieri della clinica. Asu e l'uomo andranno a cena in un ristorante romantico e lì la donna riceverà le istruzioni per fuggire dall'ospedale.

L'infermiere non si renderà conto di essere raggirato e sarà completamente preso dal fascino di Asu. Quest'ultima continuerà a dirgli di non aver mai conosciuto un uomo come lui e gli prometterà che alla prossima uscita andranno a casa sua per stare da soli.

L'ultimo piano di vendetta di Emir e il pentimento di Zeynep

Nelle puntate precedenti, Emir ha rapito Deniz e Zeynep per mettere in atto il suo piano di vendetta contro Kemal. Nihan e suo marito si sono messi sulle sue tracce e lui è fuggito con la piccola Deniz: "Non ci sarà altro padre per te", le ha detto in macchina, pronto a raggiungere il prossimo nascondiglio. Nel frattempo, Kemal ha liberato Zeynep con l'aiuto di Hakan. La ragazza si è detta pentita per aver perso il suo tempo a rincorrere Emir sperando che potesse cambiare. Zeynep si è resa conto troppo tardi della pericolosità di Kozcuoğlu che fino a qualche settimana prima era l'uomo con cui sognava di costruire una famiglia e un futuro.