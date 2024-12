Emir rapirà Zeynep e Deniz nelle prossime puntate di Endless Love. Le anticipazioni rivelano che Nihan e Kemal rientreranno dopo il cinema e non ci sarà più traccia della bambina e Zeynep. La polizia inizierà subito le ricerche, ma Emir sembrerà sparito nel nulla, nonostante continui a prendersi gioco di Kemal inviando dei messaggi. L'uomo avvertirà anche Mujgan del fatto che non si fermerà fino a quando non avrà ottenuto la sua vendetta e questo spaventerà ulteriormente Nihan.

Emir spietato con Kemal e la sua famiglia

La sconfitta di Emir inizierà con le nozze di Nihan e Kemal e avrà delle conseguenze disastrose.

La salute mentale di Kozcuoğlu, già fragile dopo il divorzio da sua moglie, peggiorerà drasticamente dopo la morte di suo figlio. Emir non avrà più nulla da perdere e sarà pronto a mettere in atto la sua vendetta nei confronti di Kemal e di tutte le persone a lui care. Tutto avrà inizio una sera in chi Nihan e Kemal lasceranno Deniz a Zeynpe per andare al cinema. La serata inizierà in modo molto piacevole per la coppia che all'improvviso si ritroverà in un incubo. Nihan e Kemal vedranno sul grande schermo Emir in compagnia di Deniz e capiranno che l'uomo ha rapito la loro bambina. I due si precipiteranno a casa e chiameranno la polizia, ma stanare Emir sembrerà impossibile. Kozcuoğlu scapperà con la piccola Deniz e Zeynep in un luogo nascosto, ma vicino alla casa di Kemal e seminerà il terrore nella vita del suo nemico.

Soydere riceverà una lettera in cui Emir gli intima di tenere fuori la polizia e affrontarlo da solo. Kemal e Nihan non sapranno cosa fare e vivranno delle ore terribili, mentre Kozcuoğlu trascorrerà il suo tempo con Deniz.

La prossima mossa di Emir

Le anticipazioni di Endless Love raccontano che la polizia sarà sulle tracce di Emir, mentre Kemal andrà a trovare Asu in manicomio per provare a chiederle qualche informazione.

Mentre tutti impazziranno nel cercarlo, Emir continuerà a lanciare le sue provocazioni inviando del denaro e una lettera a Mujgan. L'uomo spiegherà a sua madre che da quel momento in poi uscirà dalla sua vita, ma non dimenticherà di parlarle di Nihan. "Il mio cuore continua a battere accanto a lei", leggerà Mujgan in presenza di Nihan, "Non mi fermerò senza vendicarmi".

"Succederanno cose molto brutte", dirà Nihan a Mujgan, sperando di riuscire a fermare Emir prima che faccia del male a qualcuno. Nel frattempo Zeynep approfitterà del dolore di Emir alla gamba per fuggire con la piccola Deniz. Poco dopo, però, la donna sarà costretta a tornare perché sarà fermata dalle guardie di Emir e per lei sarà l'inizio di un incubo.

Un nuovo inizio per Kemal e Nihan

Nelle puntate in onda in Italia Kemal e Nihan hanno appena ritrovato il loro rapporto dopo l'arresto di Tarik. Per i due non è stato facile riuscire a riconciliarsi, ma l'amore è stato più forte di tutto. Per voltare pagina con un nuovo inizio, Nihan ha acquistato una casa per Kemal e Deniz, mentre Emir ha continuato a pedinarla.

L'uomo non ha potuto sopportare la felicità di Nihan accanto a Soydere e ha dato ordine ai suoi uomini di far fuori Kemal. La casa è stata data alle fiamme mentre Kemal era stato addormentato, e Nihan, rischiando la propria vita, ha affrontato l’incendio per salvarlo. Per Kozcuoğlu, però, questo è solo l’inizio, poiché ha giurato di non fermarsi finché non avrà ottenuto la sua vendetta.