Continua lo scambio di effusioni notturne tra Javier Martinez e Zeudi Di Palma. Chi ha seguito la diretta dalla casa del Grande Fratello fino alle prime luci dell'alba, avrà visto le coccole che i due concorrenti si sono fatti a letto. L'ex Miss Italia ha avvertito il compagno d'avventura che dovrà guadagnarsi un suo bacio, ma lui gliene ha rubato uno prima di andare a dormire.

Le coccole a letto

Anche la notte scorsa Javier e Zeudi si sono ritrovati nello stesso letto e si sono scambiati abbracci e carezze per tanto tempo. Il pallavolista non nasconde il forte interesse che ha per la giovane coinquilina, anzi le si avvicina anche davanti a tutti sapendo che Helena potrebbe vederli.

La sera prima della nuova puntata del Grande Fratello, inoltre, Martinez ha rubato un bacio a Di Palma, ovvero le ha sfiorato velocemente le labbra mentre erano vicinissimi sopra le coperte.

"No, è vero che i baci si rubano ma non con me. Te lo devi guadagnare", ha detto la 23enne. "I baci si guadagnano ma c'è stato un primato, ne ho rubato uno", ha risposto l'inquilino con tono ironico.

Tra i due è iniziato un gioco di seduzione che per ora non si è concretizzato, ma solo perché la modella non vuole correre troppo dopo la delusione che ha ricevuto da Prestes.

Il parere degli spettatori

L'intesa tra Javier e Zeudi cresce di giorno in giorno, ma tra i fan del Grande Fratello c'è chi non gradisce questa possibile nuova coppia.

"Tutto alquanto imbarazzante", "Lui è ridicolo", "Ha rubato un bacio ad una falsa che non vedeva l'ora di andare via da quel letto", "Si sta scavando la fossa da solo", "Che brutta fine, non so chi sia peggio tra i due", "Lo sta palesemente prendendo in giro", "Tutto forzato e non credibile", "Lei con Alfonso era più passionale", "Se non vuole essere baciata, deve stargli lontano", "Quanto se ne pentirà Javier", "Che brutto copione" queste sono alcune delle critiche che gli utenti di X hanno rivolto a Martinez e a Di Palma.

Le tensioni con Helena

Negli ultimi giorni sia Javier che Zeudi si sono allontanati da Helena, e il motivo è da ricercare nell'interesse che lei prova per Martinez e che non è corrisposto. Il pallavolista vorrebbe mantenere un rapporto d'amicizia con Prestes, ma lei ha chiesto tempo per metabolizzare l'ennesimo rifiuto.

L'ex Miss Italia, invece, si è staccata dalla modella soprattutto per le cose poco carine che ha detto sul suo conto dopo l'ultima puntata del Grande Fratello.

La 35enne è convinta che Di Palma l'avrebbe presa in giro fingendosi interessata a lei sin dall'inizio del percorso, e poi non ci avrebbe pensato due volte ad avvicinarsi all'uomo che le piace e a cui si è dichiarata in diverse occasioni.