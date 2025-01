La 20ª puntata del Grande Fratello ha lasciato degli strascichi, tra Jessica Morlacchi e Helena Prestes, tanto che quest'ultima si è rifiutata di giocare a carte con la coinquilina, spiegando le sue motivazioni a Eva Grimaldi, Amanda Lecciso e Stefania Orlando: "Non sono ipocrita". Tra le due sembra proprio non arrivare la pace, visto che Helena ha promesso di nominare Jessica durante la prossima puntata.

Jessica esclusa da una partita a carte con Helena

Nella serata di mercoledì 1° gennaio, Helena, Stefania, Amanda ed Eva si sono ritrovate in salone per una partita a carte.

Jessica Morlacchi era in salone, Eva Grimaldi le ha chiesto se volesse giocare anche lei, ma nel momento in cui Jessica ha accettato, Helena si è rifiutata di giocare.

Terminata la partita, le concorrenti si sono ritrovate in camera e hanno analizzato quanto accaduto poco prima. Stefania Orlando ha esordito: "Non strumentalizziamo quanto accaduto per una partita a carte. Helena non c'entra nulla, è stata colpa di Eva". Dal canto suo, Eva ha ammesso di aver sbagliato: "È vero, visti i trascorsi non avrei dovuto chiedere a Jessica di giocare con noi". A quel punto è intervenuta la stessa Helena: "Ragazze, se volete andare contro di me, fatelo pure. Lei dice che l'abbia esclusa, ma io non sono ipocrita.

Non sopporto neanche di condividere lo stesso tetto con lei, quindi no, non gioco a briscola con lei". "Quando nominiamo una persona è perché la vogliamo fuori", ha proseguito Helena, "Nella prossima puntata la nomino pure perché non lava mai un piatto e passa tutto il giorno a soffiare il naso perché il chirurgo plastico glielo ha rovinato.

Non sopporto più il rumore e spreca la carta da cucina".

L'antefatto

Durante l'ultima puntata, Helena è stata nominata da Mariavittoria Minghetti, Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi e ciò ha portato alla creazione dell'ennesima spaccatura nel gruppo.

In confessionale, Helena ha detto la sua sulle nomination ricevute: "Mariavittoria mi ha nominata davvero perché ho usato il tapis roulant quando doveva andare lei o per seguire le sue amichette?

Shaila ha ancora paura che le freghi Lorenzo? Non mi piace come persona". Anche Jessica Morlacchi è stata chiamata a commentare i dissapori con Helena: "Dopo le nomination si è infiammata e ha tirato fuori cose che non c'entravano nulla. Ha fatto il solito show". Shaila Gatta, invece, ha detto su Helena: "A lei dà fastidio che io e Lorenzo siamo tornati insieme".