Il giorno seguente la 26^ puntata del Grande Fratello, Javier Martinez si è ritrovato a parlare con i suoi compagni d'avventura del rapporto con Helena Prestes e Zeudi Di Palma, e Alfonso D'Apice gli ha consigliato di prendere le distanze dalla modella brasiliana: "Ti sta affossando, non c'entra niente che Helena è una tua amica".

Come noto, nelle ultime settimane Javier e Zeudi hanno intrecciato un rapporto fatto di confidenze e intimità ma l'ex miss Italia ha sempre sostenuto di essere interessata ad Helena. La modella però, ha di recente ribadito di non voler alcuna intimità con lei e di sentirsi invece attratta dal pallavolista.

Il commento di Martinez

Terminata la 26^ puntata del GF, in onda lunedì 27 gennaio, Javier Martinez ha deciso di chiudere il rapporto con Zeudi Di Palma.

Il giorno dopo la diretta, Alfonso D'Apice ha però criticato la decisione del suo amico: "Helena ti sta affossando. Non c'entra niente che è una tua amica, tu devi difendere il rapporto con la ragazza che ti piace".

In disaccordo con l'ex volto di Temptation Island, Martinez ha replicato: "Il mio rapporto con Helena non è fisico, ma a lei ci tengo come amica. Ieri l'ho vista toccata anche per via delle tante nomination ricevute. Tu sai quanto tengo all'amicizia. Quindi non venirmi a dire queste cose, non ho bisogno di sentirmi dire che sono bello e bravo".

Lo sportivo ha infine precisato che Zeudi non è la sua fidanzata e che si è dunque sentito in dovere di tutelare la sua amica Helena: "Non dovete sottovalutare il fatto che Zeudi ha detto di essere infatuata di Helena".

Il parere degli altri concorrenti

Nella querelle che coinvolge Javier, Zeudi ed Helena sono entrati anche gli altri concorrenti con ciascuno ad esprimere il proprio parere sulla vicenda.

Amanda Lecciso ha così lanciato una frecciatina a Martinez: "Tu hai mai pensato di aver illuso Helena o Zeudi? Sta tutto qui. Io penso che tu devi aspettare un attimo e capire realmente cosa vuoi davvero".

Anche Lorenzo Spolverato ha criticato Javier: "Sai benissimo che io non ho un rapporto con Helena, ma tu ti sei comportato in modo ambiguo con lei".

Martinez si è in un certo senso detto d'accordo con il 28enne milanese: "Forse posso avergli fatto capire qualcosa di sbagliato, ma io sto difendendo solo il mio rapporto di amicizia".

Nella conversazione è entrato anche Giglio che ha invece criticato Prestes: "La colpa è di Helena. Quando lei è tornata si è messa tra te e Zeudi e ha scombussolato tutto. Lei è incoerente e sta strumentalizzando il triangolo".