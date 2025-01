Per alcuni dei protagonisti del Grande Fratello è tempo di pagelle dopo la messa in onda della puntata del 16 gennaio. Sotto i riflettori l'ennesimo confronto tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani con quest'ultimo che ha "asfaltato" la cantante guadagnandosi il plauso del pubblico e la piena sufficienza in pagella. Insufficiente Lorenzo Spolverato per l'atteggiamento spocchioso tenuto durante il confronto con il Guru della moda. Un 7 in pagella si merita invece l'incontro tra Tommaso Franchi e la sua mamma.

Chapeau per Luca Calvani che asfalta Jessica: voto 8

Luca Calvani merita 8 in pagella per il solo fatto di aver detto a Jessica Morlacchi ciò che i telespettatori già pensavano da tempo: la cantante ha stancato e non c'è più motivo che lei continui a rientrare nella casa del Grande Fratello per ribadire concetti triti e ritriti. Calvani le ha fatto presente che lei non è più una concorrente visto che ha scelto di abbandonare volontariamente il gioco per sottrarsi al giudizio del pubblico. L'attore ha girato i tacchi e ha terminato il confronto stufo di tutto questo teatrino. Chapeau. Jessica è rimasta con un pugno di mosche in mano e a questo punto i telespettatori si augurano che Signorini non le voglia più dare spazio nelle prossime dirette.

Voto 4 per Lorenzo: delude il confronto con il 'guru della moda'

C'era molta attesa per il confronto tra Lorenzo Spolverato e il guru della moda, lo stilista che nelle settimane scorse aveva ammesso di aver baciato il gieffino al termine di una serata passata insieme, ebbene questo faccia a faccia ha deluso le aspettative per diversi motivi.

In primis non è piaciuto l'atteggiamento spocchioso tenuto da Lorenzo il quale non ha perso occasione per ridere in faccia al suo interlocutore per tutto il tempo. In secondo luogo perché alla fine la verità non è saltata fuori: le versioni di quanto accaduto sono diametralmente opposte. Lorenzo ha negato e ha accusato lo stilista di essere intervenuto solo per ottenere visibilità.

Da che pulpito viene la predica verrebbe da dire. Il fondo lo si è toccato nel momento in cui Spolverato ha cercato di screditare il "guru" prendendolo in giro alle sue spalle, quando ormai era uscito dalla casa. Voto in pagella 4.

Pagelle del 16/01: voto 7 per Tommaso e la sua mamma

Sufficienza piena per Tommaso Franchi che nella serata del 16 gennaio ha ricevuto la visita della mamma Ginevra. Il loro incontro è stato commovente e il pubblico ha percepito tutto l'amore che li lega. Gli abbracci tra madre e figlio sono stati una delle cose più belle della serata, come il momento in cui Tommaso ha promesso alla mamma che non appena uscirà dal Grande Fratello la porterà a cena fuori. Il voto in pagella per Tommaso e la sua mamma è 7.