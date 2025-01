Grande attesa per la diretta del Grande Fratello che andrà in onda giovedì 16 gennaio in prima serata su Canale 5, dove non è prevista nessuna eliminazione. Oltre a scoprire il nome dei due nuovi immuni, ci sarà un confronto tra Lorenzo Spolverato e il "guru della moda", con cui il gieffino avrebbe avuto una presunta relazione in passato

Sorpresa per Lorenzo: entra il 'guru' della moda per un confronto con lui

Il Grande Fratello torna con il doppio appuntamento settimanale e la nuova diretta andrà in onda giovedì 16 gennaio. Sarà una puntata in cui si scoprirà come stanno procedendo le cose nella casa dopo l'uscita di Helena Prestes, una delle concorrenti più discusse, che è stata capace di animare gli animi e le dinamiche del reality tutti questi mesi.

Non è escluso che Helena possa fare rientro in casa per un confronto con alcuni degli inquilini, ma nulla è certo. Sulle pagine di Chi magazine, invece, viene annunciato l'ingresso del "guru della moda" per un faccia a faccia con Lorenzo Spolverato. Questa persona è stata tirata in ballo più volte in queste ultime settimane per una sua presunta liaison con il gieffino. Lorenzo ha sempre negato di conoscerlo, ma, a quanto pare, le cose non sarebbero così. Lo stilista ha dichiarato di conoscere molto bene Lorenzo. Il pubblico scoprirà la verità durante la diretta.

Anticipazioni del 16 gennaio: nessuna eliminazione, due immuni

Dopo l'eliminazione di Helena Prestes avvenuta nella puntata di lunedì 13 gennaio, in questa nuova diretta non ci sarà nessun eliminato.

Il televoto decreterà il nome dei due nuovi immuni tra i quattro in nomination: Amanda, Lorenzo, Bernardo e Maxime I due più votati dal pubblico guadagneranno l'immunità e non rischieranno di uscire nel prossimo turno eliminatorio. C'è molta attesa per l'esito di questo televoto e i sondaggi lanciati sul web, al momento, danno Amanda Lecciso in chiaro vantaggio, sugli altri tre sfidanti, con oltre il 50% dei voti.

Secondo posto per Lorenzo Spolverato, mentre per Bernardo e Maxime non sembrano esserci chance per agguantare l'immunità.

Maria Teresa Ruta torna nella casa

La notizia non è ancora ufficiale, ma, secondo Davide Maggio, il prossimo 23 gennaio Maria Teresa Ruta dovrebbe fare il suo ingresso come concorrente nella casa del Grande Fratello. Se la notizia venisse confermata, si tratterebbe di un ritorno, visto che ha già partecipato al reality di Canale 5 nel 2020, l'edizione vinta da Tommaso Zorzi.