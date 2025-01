È tempo di pagelle per alcuni dei concorrenti del Grande Fratello protagonisti della puntata andata in onda lunedì 27 gennaio. Una menzione speciale va a Maria Teresa Ruta che ha portato una ventata di solarità e leggerezza nella casa. Per lei una sufficienza piena in pagella, così come per Amanda Lecciso che si è contraddistinta per classe ed eleganza. Insufficienza invece per Zeudi De Palma che non convince più il pubblico a casa: la sua indecisione su Javier e Helena a molti sembra solo una strategia.

Maria Teresa Ruta è un uragano di simpatia e energia: voto 8 in pagella

Maria Teresa Ruta ha fatto ritorno nella casa del Grande Fratello a distanza di quattro anni dalla sua prima partecipazione. I telespettatori l'hanno ritrovata più simpatica e carica che mai: la conduttrice tv è una vera bomba di simpatia e leggerezza e pare aver portato nella casa quella ventata di spensieratezza che mancava. Basti pensare che si è presentata vestita come una torta nuziale, strappando un sorriso ai telespettatori. In men che non si dica ha rassettato e messo in ordine il tugurio, facendo battute esilaranti che non fanno altro che farla amare dal pubblico. In pagella merita un voto 8.

Zeudi perde colpi: voto 4 in pagella

Zeudi perde colpi e consensi tra il pubblico del Grande Fratello. Il suo atteggiamento non convince più i telespettatori visto che continua a essere poco chiara sui sentimenti che prova per Helena. L'ex Miss Italia - secondo alcuni fan - sembra voler illudere la modella brasiliana per ottenere visibilità quando invece il suo vero obbiettivo è Javier.

Zeudi non è chiara nelle sue scelte e questo non può che farle ottenere un'insufficienza in pagella: per lei il voto è 4.

È da tenere presente che fino a qualche giorno fa, l'ex Miss Italia era supportata anche dai fan di Helena che le avevano fatto guadagnare il 'bonus di rientro'. Ora però le cose potrebbero cambiare per lei, visto che non risulta più credibile agli occhi dei telespettatori.

Come fa a dichiarare sentimenti per Helena quando nello stesso tempo si avvinghia a Javier?

La classe di Amanda Lecciso è da 8: pagelle del 27 gennaio

Voto 8 in pagella per Amanda, Lecciso che risponde agli attacchi di Shaila, Pamela e Mariavittoria con classe ed eleganza. Chapeau. Amanda non cede alle provocazioni e con un'eleganza innata asfalta le coinquiline in diretta Tv. Lei non ha bisogno di alzare la voce e sbraitare per dire ciò che pensa e questa è una qualità che non si può far altro che apprezzare. Amanda ha regalato anche una grande emozione al pubblico nel momento in cui ha incontrato la nipote Jasmine Carrisi: il loro abbraccio non ha bisogno di commenti.