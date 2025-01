Durante la 26^ puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 27 gennaio, Helena Prestes ha accusato Zeudi Di Palma di essere avvicinata a lei solamente per creare dinamiche ai fini del programma. Nel post-puntata l'ex Miss Italia si è confidata con Javier Martinez e ha riservato delle critiche nei confronti della modella brasiliana: "Mi voglio solo distaccare ed elaborare la delusione".

Lo sfogo di Zeudi

Terminata la diretta, Javier Martinez ha comunicato a Zeudi Di Palma che non intende proseguire la conoscenza al GF perché crede che sia ancora infatuata di Helena Prestes.

Dal momento che Martinez ha parlato anche con la modella, Zeudi si è risentita: "La protagonista è sempre Helena, ma va benissimo".

A quel punto la 23enne di Napoli ha criticato la sua ex amica, sostenendo che in queste settimane l'abbia solamente illusa: "Io sono sempre stata chiara con lei, mentre lei no. Se provi un'attrazione per me lo capisci, non c'è bisogno di andare avanti per settimane". Inoltre Di Palma ha accusato Helena di averla messa in cattiva luce durante il confronto avvenuto in puntata: "Il faccia a faccia è stato chiuso con lei che mi ha detto che mi devo vergognare perché sono una furba, io non mi vergogno delle mie emozioni". Sulla base base di quanto riferito a Martinez, Zeudi ha poi proseguito il suo sfogo: "Adesso mi voglio solo distaccare ed elaborare la delusione".

Il sostegno di Javier

Dal canto suo Javier Martinez ha spiegato di aver rimproverato Helena per l'atteggiamento avuto in puntata: "Io gliel'ho detto che non si fa così.

Lei a volte non lascia parlare e non ascolta il prossimo". Poi il pallavolista ha spiegato perché intende solamente avere un'amicizia con Zeudi: "Oggi mi stacco da te ma solamente perché tu non sei sicuro di ciò che vuoi. Vedo che sei ancora presa da Helena, quindi è giusto che tu chiarisca cosa vuoi davvero". Al tempo stesso, però, Martinez ha rassicurato l'ex Miss Italia che avrà sempre una spalla su cui piangere: "Io ti starò sempre vicino quando ne avrai bisogno.

Se tu vorrai, io ci sono".

Cos'è successo in puntata

Sabato 23 gennaio, Helena si è dichiarata a Martinez ma quest'ultimo ha detto di vederla solamente come un'amica. Inoltre il pallavolista ha deciso di avviare una conoscenza con Zeudi Di Palma. Dal canto suo l'ex Miss Italia ha detto di essere infatuata di Prestes, ma non ha disdegnato le avances di Martinez.

Nella puntata del GF in onda ieri, Helena e Zeudi hanno avuto un duro confronto tanto che la modella ha accusato l'ex amica di essersi comportata male con lei sapendo che nutriva un forte interesse nei confronti di Javier. Dunque il triangolo formato da Zeudi-Helena-Javier si è concluso prima ancora di nascere.