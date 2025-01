Nelle prossime puntate di Tradimento, Oylum svelerà a Tolga di averlo tradito con Behram. Gli dirà che lo ha baciato e che, per questo motivo, non può più sposarlo e vorrà restituirgli l'anello di fidanzamento. Il giovane non riuscirà a credere che Oylum l'abbia tradito mentre si trovava al capezzale del padre.

Il matrimonio di Tolga e Oylum messo a rischio

Quando Tolga si convincerà di essere veramente felice grazie al matrimonio con Oylum, nella sua vita accadranno una serie di eventi che gliela sconvolgeranno. Il primo sarà l'attacco hacker che subirà la sua azienda.

Per salvarla dovrà dare ai suoi ricattatori 10 milioni di dollari, ma non li avrà, così sarà costretto a rivolgersi al padre.

Lui gli darà una mano, ma questa mossa gli costerà caro, perché quando Oylum verrà a saperlo, lo lascerà. Non sopporterà che il ragazzo le abbia mentito, nascondendole che sentiva ancora il padre. Alla fine, Tolga riuscirà a spiegarle che si è rivolto a lui per un'urgenza e i due si rimetteranno insieme.

Tolga vorrebbe rompere con il padre, ma un tragico incidente cambierà tutto

Tolga si deciderà a interrompere i rapporti con il padre e vorrà dirglielo proprio davanti a Oylum e Güzide. Organizzerà un pranzo, ma quando tutti giungeranno nel ristorante, arriverà anche Taner, un nemico di Tolga, che gli sparerà contro, ma Oltan si metterà in mezzo con il suo corpo, salvando il figlio.

Oltan non morirà, ma trascorrerà due settimane molto complicate in ospedale. Dopodiché, avrà modo di parlare con il figlio, perché ha capito che vuole rompere il rapporto con lui per amore di Oylum. Oltan non proverà rancore, anzi suggerirà a Tolga di non pensare a lui e di seguire il suo cuore. Per questo motivo, tra i due ci sarà un incontro.

Il tradimento di Oylum: Tolga scopre la verità e la loro relazione si conclude

Dopo tutti i convenevoli del caso, Tolga e Oylum affronteranno la loro delicata situazione sentimentale. La ragazza si sfilerà dal dito l'anello di fidanzamento che le ha dato Tolga e guardandolo negli occhi gli dirà: "Ho baciato Behram". Tolga non crederà alle parole che gli dirà Oylum, penserà che la ragazza stia solo dicendo una bugia per farsi odiare da lui, perché sa che non sopporta Behram: "Non c'è bisogno che tu mi dica queste cose, lasciamoci e basta, so che non hai fatto nulla del genere".

Oylum, però, non dirà una parola. "Ti prego, confermami che non l'ha fatto", dirà Tolga, ma invece la ragazza risponderà: "Ho commesso un errore".

Questa frase scatenerà la furia di Tolga, non potrà credere che la sua fidanzata l'abbia tradito, soprattutto che l'abbia fatto mentre lui si trovava al capezzale del padre. Sarà così che la loro relazione finirà.