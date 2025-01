Quella che è andata in onda il 30 gennaio, è stata una puntata del Grande Fratello molto difficile per Lorenzo Spolverato. In diverse occasioni, infatti, il concorrente si è mostrato insofferente e pronto allo scontro, come quando ha lanciato una sedia per aria durante un blocco pubblicitario. Alla fine del prime time, inoltre, il modello ha mandato a quel paese Tommaso Franchi perché ha osato rimproverarlo davanti a tutti per il mancato saluto a Bernardo Cherubini dopo l'eliminazione.

Tensione all'interno della casa

Giovedì sera Lorenzo ha perso il controllo in diverse occasioni, e nella casa c'è chi pensa che il motivo sarebbe il troppo spazio che viene dato a Helena nel prime time.

Anche se non è stato nominato, il 30 gennaio Spolverato ha ricevuto un duro rimprovero da Tommaso per come si è comportato durante l'addio di Bernardo al gioco.

"Io posso capire come si sente, ma il fatto che non ha salutato una persona che ha vissuto con noi per due mesi l'ho trovata una grande mancanza di rispetto", ha detto Franchi in diretta.

In un primo momento il modello non ha risposto alla critica del coinquilino, ma subito dopo la fine della puntata gli si è avvicinato e gli ha detto: "Ma tu sai che Bernardo mi ha mancato di rispetto l'ultima volta? Non lo sai? E allora pensa prima di parlare".

All'idraulico che ha cercato di farlo ragionare sullo scivolone che aveva appena fatto, il 28enne ha risposto: "Ma tu mi vuoi bene?

Vaf...".

Il gesto di rabbia e lo scontro con Iago

L'altra sera Lorenzo non ha mandato a quel paese solo Tommaso.

Al termine della puntata, infatti, il concorrente del Grande Fratello ha risposto male a Iago che lo stava rimproverando per la parolacce che aveva appena sentito.

"Ma stai zitto", ha detto il modello prima di aggiungere epiteti offensivi nei confronti dell'attore.

Il nervosismo di Spolverato è venuto fuori anche durante il prime time di giovedì, in particolare mentre su Canale 5 era in onda la pubblicità.

In un video che sta circolando su X, infatti, si vede Stefania chiedere a Pamela: "Ma cosa è successo?".

"Lorenzo ha lanciato una sedia", ha risposto Petrarolo.

Quando Orlando ha cercato di indagare sul motivo di questo gesto, Mariavittoria ha aggiunto: "Jessica dice che è perché ha realizzato che gira tutto intorno a Helena".

Lorenzo ha lanciato una sedia e Mavi ha detto che è perché ha visto che Helena è al centro delle dinamiche HAHAHHAA



rosicaaaaaa#grandefratello #heleners #zelena pic.twitter.com/vQwDTdPjRb — 🍒 (@cili_e_gina) January 30, 2025

Il parere degli spettatori

Il comportamento che Lorenzo ha avuto per tutta la durata dell'ultima puntata del Grande Fratello, ha fatto discutere anche sui social network.

"Quanto rosica che Helena è al centro delle dinamiche", "Questo non sta bene", "Parla tanto di rispetto e poi lancia le sedie in puntata", "E poi dice che è Helena quella violenta", "Poverino, è così frustrato che Helena è la protagonista", "Il lancio della sedia è uguale al lancio del bollitore, quindi andrà in nomination d'ufficio?", "Quanto lo tutelano", "Ovviamente qui nessuno dice niente", si legge su X in queste ore.