Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano nuovi sviluppi nelle delicate vicende che coinvolgono il primario. Nella puntata in onda mercoledì 5 febbraio alle 20:50 su Rai 3, Ornella troverà la pista giusta per aiutare Rossella a incriminare Fusco. Nel frattempo, la dottoressa Graziani sarà sempre più provata dalla situazione. Ci sarà spazio anche per le vicende di Niko, deciso a lasciare Palazzo Palladini.

Ornella trova indizi utili per la battaglia di Rossella contro Fusco

Ornella sarà un aiuto fondamentale per Rossella. Già quando la dottoressa Bruni era primario al San Filippo di Napoli, ha sempre avuto un occhio di riguardo per la giovane Graziani.

Dopo che Silvia le ha spiegato la delicata situazione vissuta da Rossella, Ornella non perderà tempo e si schiererà in prima linea per proteggere la ragazza dalle grinfie di Daniele Fusco. Sarà proprio la moglie di Raffaele a trovare indizi utili e la pista giusta da seguire per raccogliere ulteriori prove della colpevolezza di Fusco. Intanto, la situazione per Rossella non migliorerà: sarà sempre più esausta e stressata dalle ultime vicissitudini.

Niko è pronto a lasciare Palazzo Palladini

Nel frattempo, continueranno anche le vicende di Niko, ormai deciso a lasciare Palazzo Palladini. L'avvocato Poggi rifiuterà di ascoltare i consigli di Giulia e Renato, che lo esorteranno a riconsiderare la sua decisione.

I nonni di Jimmy, infatti, avranno a cuore la volontà del loro nipotino, che non ha minimamente intenzione di lasciare Posillipo per trasferirsi a casa di Valeria Paciello. Per Rosa, invece, ci saranno novità importanti, poiché la sua storia con Pino finalmente farà passi avanti, rafforzandosi ulteriormente. Per Damiano Renda, al contrario, la situazione si metterà male perché riceverà una brutta notizia.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Viola ha litigato con Damiano

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Viola ha visto il video dell'arresto di Potito, in cui Damiano ha usato modi troppo violenti. Nel frattempo, anche Manuel e Antonio hanno osservato le immagini diventate virali sui social, restando affascinati dal poliziotto.

Successivamente, sia Rosa che Viola hanno parlato con i loro figli, spiegando loro che la violenza non è la soluzione ai problemi. Dopo il discorso della professoressa Bruni, Antonio ha cambiato opinione su quanto accaduto e, di fronte a Damiano, ha spiegato a Manuel che suo padre è stato troppo duro con il ragazzo arrestato. In quella situazione, Renda si è sentito attaccato, scoprendo la reale opinione della sua fidanzata, con la quale ha quindi litigato.