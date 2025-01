La convivenza tra Elvira e Salvatore avrà dei problemi a causa della presenza della signora Luisa nelle puntate de Il Paradiso delle signore 9 dal 3 al 7 febbraio. Le anticipazioni rivelano che la madre di Elvira non avrà intenzione di tornare con suo marito e la convivenza a casa Amato si farà difficile. Nel frattempo, Ciro saprà dell'uscita di Agata e Roberto e sarà pronto a punire sua figlia. Infine, Rosa avrà molto successo con il suo articolo sul giornale di Tancredi.

Ciro punirà Agata per l'uscita con Roberto

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 9 raccontano che a casa Puglisi ci sarà molta tensione.

Il segreto di Agata non avrà lunga vita, perché nonostante i buoni propositi di Mimmo e Concetta arriverà alle orecchie di suo padre. Ciro ascolterà una discussione tra Agata e Mimmo e chiederà spiegazioni a sua moglie. Concetta sarà costretta a parlare con suo marito e rivelerà a Ciro che Agata è uscita da sola con Roberto. La reazione del signor Puglisi sarà furiosa e la punizione per sua figlia non tarderà ad arrivare. Nel frattempo, Irene sentirà che Rita è la donna giusta per sostituire Clara. La signorina Cipriani chiederà alla nuova commessa della Galleria Milano Moda di fare una prova come Venere.

Rosa avrà successo con l'articolo per Tancredi

Nella puntata di giovedì 6 febbraio, la tensione sarà alta anche a casa Amato.

La decisione di Luisa che è andata a stare per qualche giorno a casa di Elvira e Salvatore inizierà a pesare. La presenza della donna, infatti, inizierà a creare delle incomprensioni anche tra sua figlia e Salvatore e la convivenza si farà complicata. La donna non avrà nessuna intenzione di tornare a casa sua perché suo marito l'ha tradita con la segretaria, ma bisognerà trovare una soluzione che vada bene per tutti.

Nel frattempo, Rosa pubblicherà il suo articolo sul giornale di Tancredi nonostante la disapprovazione di Roberto e Marcello. Il lavoro di Rosa sarà molto apprezzato e sarà un vero successo, tanto che stupirà persino Tancredi. Di Sant'Erasmo riuscirà a portare la giornalista dalla sua parte? Rosa è molto legata a Roberto e Marcello, ma non si esclude che Tancredi possa fare un passo importante nei suoi confronti.

Il carattere severo di Ciro con le sue figlie

Ciro punirà Agata, ma non è ancora chiaro quale sarà il provvedimento del signor Puglisi. Nonostante sia molto amorevole con la sua famiglia, Ciro in passato ha dimostrato anche di essere molto severo quando le cose non vanno come vorrebbe. Quando Maria ha scelto di stare con Matteo Portelli, infatti, Ciro non ha accettato subito la scelta di sua figlia e per un lungo periodo non le ha rivolto la parola. Tra Agata e Roberto non c'è nulla perché lui è omosessuale ma nessuno conosce il segreto di Landi. Ciro pensa che sua figlia possa iniziare una storia d'amore con Roberto e non lo accetta. Landi rivelerà il suo segreto pur di evitare dei problemi ad Agata?

Sarebbe molto difficile per lui parlare della sua vita privata, perché negli anni sessanta l'omosessualità era vista in modo negativo. Per adesso gli unici che conoscono tutto di Roberto sono Vittorio, Marta e Adelaide.