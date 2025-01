Ciro punirà Agata per l'uscita con Roberto nelle puntate de Il Paradiso delle signore 9 dal 3 al 7 febbraio. Le anticipazioni rivelano che Mimmo giurerà ad Agata che non dirà a nessuno di averla vista con Roberto, ma Concetta capirà tutto. Nel frattempo, al posto di Clara arriverà la nuova commessa, Rita Marengo. Quest'ultima, tuttavia, avrà un segreto da nascondere. Infine Salvatore sarà coinvolto nella crisi dei suoi suoceri: la signora Luisa sarà convinta che suo marito l'abbia tradita con la segretaria.

Agata nei guai per l'appuntamento a Roberto

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 9 rivelano che nella settimana dal 3 al 7 febbraio si scoprirà chi ha spiato Roberto e Agata al teatro.

Si tratta di Mimmo che però prometterà alla ragazza che non dirà a nessuno quanto ha visto. I buoni propositi del giovane carabiniere non serviranno a molto, perché Concetta intuirà che sua figlia sia uscita con Roberto. A quel punto Agata dirà a sua madre tutta la verità e Concetta accetterà di non parlarne con Ciro a patto che sua figlia si allontani da Roberto. Le cose non andranno come previsto, perché il signor Puglisi ascolterà una conversazione tra Mimmo e Agata. Concetta sarà costretta a rivelare a suo marito che la ragazza è uscita con Landi e Ciro sarà molto arrabbiato con sua figlia. Agata dovrà accettare una dura punizione da parte di suo padre. Nel frattempo, Salvatore ed Elvira capiranno come mai la signora Luisa sia andata a rifugiarsi da loro: la donna sospetta che suo marito l'abbia tradita con la segretaria.

La presenza della suocera creerà qualche problema nella convivenza e nel rapporto di Salvatore con Elvira ed entrambi spereranno che la situazione si risolva in fretta.

Rita nuova commessa de Il Paradiso delle signore

Nelle puntate della prima settimana di febbraio scenderà in campo anche il padre di Elvira. Il signor Gallo chiederà a Salvatore di aiutarlo a far tornare sua moglie a casa, ma le cose non andranno come sperato.

Ci sarà fermento al Paradiso delle signore dopo la partenza di Clara. Irene dovrà cercare una nuova commessa e a questo proposito penserà di mettere un annuncio nella caffetteria. Anche la Galleria Milano Moda aprirà le selezioni per una commessa e in questo caso si troverà abbastanza presto: Rita Marengo. Per l'azienda di Umberto il problema sembrerà risolto, ma quando Rita incontrerà Irene tutto cambierà: la ragazza sarà assunta al Paradiso delle signore ma nessuno sa che ha un segreto da nascondere.

La serata di Agata e Roberto all'insaputa dei Puglisi

Nelle puntate precedenti, Agata si è fatta coraggio e ha invitato Roberto a teatro. Il pubblicitario ha accettato l'invito senza esitazione, ma per la ragazza è stato molto complicato portare a termine l'appuntamento. Ciro, infatti, ha organizzato una cena con Mimmo per la famiglia e Agata è stata invitata a restare a casa. Delia è arrivata in soccorso della sua amica e ha fatto in modo che Agata e Roberto restassero da soli. Nel frattempo, Clara e Alfredo si sono ritrovati e la ragazza si è detta pronta a partire con lui per il Belgio.