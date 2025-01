Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano guai in vista a casa Puglisi. Nella puntata che andrà in onda mercoledì 5 febbraio alle 16 su Rai 1, Ciro spia Agata mentre litigherà con Mimmo. Il barista nutre sospetti su quanto visto e ne parlerà con sua moglie Concetta. Nel frattempo, Irene cercherà una nuova Venere per il negozio, imbattendosi in Rita, la nuova commessa della Galleria Milano Moda. Ci sarà spazio anche per le vicende di Enrico, che soffrirà per la lontananza di Anita.

Ciro nutre sospetti quando vede Agata e Mimmo litigare

Agata sarà costretta a confessare a Concetta della sua serata a teatro da sola con Roberto. La signora Puglisi prometterà alla figlia di non dire nulla a Ciro riguardo quanto accaduto, ma una condizione: dovrà allontanarsi dal dottor Landi. Purtroppo, ci sarà un evento inaspettato che non passerà inosservato al capofamiglia. Ciro spierà una discussione fra Agata e Mimmo Burgio, rimanendo sbigottito da quanto visto e nutrirà sospetti. Sarà Concetta a chiarire i dubbi del marito: la signora Puglisi tradirà la parola data ad Agata e svelerà al consorte della serata fra Agata e Roberto Landi.

Irene cerca una nuova Venere per Il Paradiso delle signore

Irene cercherà una nuova Venere da assumere a Il Paradiso delle Signore per sostituire Clara, ormai partita per il Belgio. Si imbatte per caso in Rita Marengo, la nuova commessa della Galleria Milano Moda. Intanto, Enrico soffrirà per la lontananza di Anita. Mentre la bambina sarà a Venezia con sua zia Lea, Marta proverà a tirare su il morale al suo fidanzato, proponendogli di andare a trovare Anita in occasione del carnevale.

Ci sarà spazio anche per le vicende di Rosa, proprio mentre sta per scrivere un articolo per il giornale di Tancredi di Sant'Erasmo, si trova di fronte al parere contrario dei suoi responsabili, Roberto e Marcello.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Concetta ha scoperto che Agata è innamorata di Roberto

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Concetta ha notato lo sguardo di sua figlia mentre è vicina a Roberto, intuendo che Agata si sia innamorata del suo responsabile.

Nel frattempo, Ciro ha invitato a cena Mimmo, mentre Agata ha esteso l'invito anche a Roberto. C'è stato spazio anche per le vicende di Clara, che ha letto la lettera d'amore che Irene ha scritto ad Alfredo, rimanendoci male per quanto fatto dalla sua amica alle sue spalle. Clara ha anche saputo che il suo fidanzato ha prestato i soldi alla sua ex tenendole nascosta la cosa. Delusa, ha preferito chiudere la sua relazione con Alfredo.