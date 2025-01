Le anticipazioni Il Paradiso delle Signore di mercoledì 29 gennaio raccontano che Adelaide si deciderà a confessare a Marcello la verità sulla sua partenza: deve lasciare Milano per curarsi, sta molto male. Barbieri non solo sarà tremendamente preoccupato per lei, ma anche deluso. Ancora una volta, di fatto, Adelaide ha preferito confidarsi con Umberto rispetto a lui. Nel frattempo, Mimmo e Agata si preparano a incontrare la cantante Milva nel suo studio di registrazione. Per quanto riguarda Clara, invece, la situazione non cambia, decisa a lasciare Milano e quello che credeva fosse l'amore della sua vita.

Clara pronta a voltare pagina

Nemmeno Don Saverio, che spesso ha risolto situazioni ben più complicate, è riuscito a convincere Clara a restare a Milano. Lei sembra determinata a voltare pagina, lasciandosi dietro non solo il Paradiso ma anche le persone che, nonostante tutto, continuano a sperare in un suo ripensamento.

Nel frattempo, Irene non si dà per vinta. Con la sua intraprendenza e un pizzico di astuzia, architetta un piano per far riconciliare Alfredo e Clara. Per cercare di raggiungere il suo obiettivo si rivolge a Marcello, chiedendogli un sostegno economico per finanziare quella che, a suo dire, è "l’operazione del secolo". Marcello, pur scettico, sembra incline a darle una chance, spinto dal desiderio di vedere un po’ di serenità tornare nelle vite di chi lo circonda.

Mimmo e Agata stanno per incontrare Milva

Intanto, in un altro angolo della città, Mimmo e Agata si preparano con emozione per il loro incontro con la cantante Milva nello studio di registrazione. L’atmosfera è carica di aspettative e la sensazione è che questo incontro non sia casuale e che Agata possa cambiare la sua vita.

Mentre tutto questo accade, Adelaide si prepara a lasciare Milano per Londra, portando con sé un segreto che la tormenta. La contessa ha deciso di tacere sui suoi problemi di salute, fatta eccezione per Umberto. È proprio lui, però, che all’ultimo momento la esorta a fare la cosa giusta: rivelare la verità a Marcello.

Tra dolore e disincanto Marcello dovrà scegliere

La confessione arriva come un fulmine a ciel sereno, lasciando Marcello sconvolto e costretto a confrontarsi con un’ulteriore delusione, tra il dolore e il disincanto. Non si esclude che Barbieri sfrutti questa distanza forzata per riflettere sulla sua relazione. Adelaide non sembra aver intenzione di lasciare fuori dalla sua vita Umberto, come lui le ha chiesto più volte. Guarnieri ci sarà sempre e ora sta a Marcello accettarlo senza riserve oppure lasciare Adelaide definitivamente.