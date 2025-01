La tensione tra Elvira e Salvatore sarà al centro dell'attenzione de Il Paradiso delle Signore 9 e in particolare nella puntata in onda il 6 febbraio su Rai1. La presenza di Luisa, arrivata a casa Amato dopo una furibonda litigata con il marito, non fa altro che destabilizzare il loro rapporto. Guai anche per Agata, che viene punita da papà Ciro per via delle sue bugie riguardo Roberto. L'articolo di Rosa si rivela un successo e Tancredi non vede l'ora di portarla finalmente dalla sua parte.

Arriva la punizione di Ciro per Agata

La reazione di Ciro non si fa attendere: dopo aver scoperto tutta la verità su sua figlia, prende provvedimenti.

Non può tollerare che sua figlia gli abbia mentito e nemmeno che Concetta abbia cercato di coprirla. Agata è stata costretta a vuotare il sacco con sua madre dopo che Mimmo l'ha vista in compagnia di Roberto e non può più nascondersi. Ci si chiede se si ribellerà oppure se continuerà a voler vedere Landi.

Elvira e Salvatore ai ferri corti

Nel frattempo, la vita quotidiana di Salvo, Elvira e la signora Gallo si complica sempre più. La convivenza forzata dopo il litigio tra Luisa e Andrea si trasforma in un terreno minato, mettendo a dura prova il rapporto tra i neo sposi.

Al Paradiso delle signore Irene è ancora alle prese con la ricerca della Venere che dovrà prendere il posto di Clara. Nessuna delle candidate pare soddisfare le sue aspettative, ma la verità è un'altra: non riesce a togliersi dalla testa l’impressione positiva lasciata da Rita.

Con la sua solita determinazione, decide di offrirle una prova come Venere, convinta che abbia il potenziale giusto.

Rita custodisce un segreto compromettente

La presenza di Rita potrebbe non essere priva di ostacoli: la giovane nasconde un segreto che potrebbe complicare il suo ingresso nel mondo del Paradiso e mettere alla prova la fiducia di Irene.

Sul fronte editoriale, l’articolo scritto da Rosa per il giornale di Tancredi si rivela un clamoroso successo. La qualità del pezzo e il suo impatto non passano inosservati, nemmeno agli occhi del potente Sant’Erasmo. Rosa si ritrova così al centro dell’attenzione, ''corteggiata'' da Tancredi, che spera di convincerla a unirsi al suo progetto.

Ma la giovane giornalista sarà disposta a fidarsi di lui e a mettere da parte i dubbi che ancora nutre?

Le prossime puntate potrebbero portare sviluppi inaspettati: da un lato, la relazione tra Irene e Rita potrebbe evolversi in una collaborazione proficua o essere scossa da rivelazioni inattese. Anche per Salvo ed Elvira la strada appare incerta: riusciranno a superare le difficoltà o le tensioni familiari saranno troppo complicate da gestire?