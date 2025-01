Le anticipazioni Il Paradiso delle Signore annunciano che Adelaide scoprirà la verità sul suo stato di salute nella puntata in onda su Rai 1 lunedì 27 gennaio 2025. La situazione è più grave del previsto, tanto che dovrà partire il più presto per Londra. Il cardiochirurgo non ha esitazioni: questione di vita o di morte. La contessa non vuole far stare in ansia Marcello e così gli mente, finendo però per allontanarlo ulteriormente.

Intanto, Clara, sopraffatta dal dolore per quanto successo con Alfredo, si confida con Elvira sperando che insieme possano trovare una soluzione.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Adelaide riceve notizie preoccupanti dal cardiochirurgo

Umberto aveva ragione riguardo i continui malori di Adelaide che l'hanno preoccupato non poco. Anche se la contessa ha cercato di minimizzare, era palese che la situazione fosse seria. E' evidente che Guarnieri sia ancora molto legato alla contessa e che provi un sentimento unico nei suoi confronti. Lo stesso vale per lei, che lo ha aiutato a riprendere in mano le redini di Galleria Moda Milano, mettendosi contro Tancredi.

Guarnieri, grazie al denaro ricevuto dalla contessa, riesce a riavere la maggioranza delle quote, mettendo all'angolo Tancredi. Tuttavia, questa soddisfazione non ha alcun senso, ora che Adelaide sta male.

Il cardiochirurgo è schietto con Adelaide, che deve organizzare la partenza per Londa al più presto.

La contessa mente a Marcello

Elvira, dopo aver accolto le confidenze di Clara, chiede a Irene di intervenire per riportare la pace tra i due. Per lei non sarà semplice, visto che dovrà scegliere tra amore e amicizia. Nel frattempo, Tancredi è costretto a fare un passo indietro, visto che Umberto ha riacquistato le quote di maggioranza alla Galleria Moda Milano, proprio grazie all'aiuto prezioso di Adelaide.

Al Paradiso delle signore lo staff è in fermento per l'organizzazione dell'evento speciale in onore del Festival di Sanremo. Anche in questa occasione, Roberto e Agata lavorano fianco a fianco.

Ritroviamo Adelaide tormentata dai dubbi. Attiverà però a una conclusione: non dirà nulla a Marcello sulla sua salute, decidendo di mentire sul reale motivo della sua partenza improvvisa.

Riesce però a convincerlo ad amministrare di nuovo il suo patrimonio. La sensazione è che Barbieri si stanchi di essere preso in giro, anche se a fin di bene.

Clara vuole lasciare per sempre Milano

La felicità di Clara e Alfredo è durata pochissimo e di mezzo c'è Irene, ancora innamorata di Perico. Anche se Elvira prova a far riappacificare le sue due amiche, non ci sarà speranza.

La stessa Irene proverà a giustificarsi con Clara, ma senza alcun risultato: l'intenzione di Clara è infatti quella di lasciare per sempre Milano e tutto ciò che la lega al Paradiso delle signore.