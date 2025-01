Le anticipazioni spagnole della soap tv La Promessa annunciano un lieto evento per i protagonisti. Nella puntata speciale numero 500, Jana e Manuel diventeranno marito e moglie. L'episodio della cerimonia, officiata da Padre Samuel, è andato in onda in Spagna il 7 gennaio e sui social sono apparsi video dell'unione tra l'erede del marchesato e l'ormai ex cameriera. Alle nozze in chiesa hanno presenziato i marchesi, Curro, Catalina e, per la servitù, non sono mancati Maria, Petra, Pia e Romulo.

Manuel e Jana si sposano

Ci sono volute 500 puntate, ma l'amore alla fine ha trionfato.

In Spagna, i fan de La Promessa sono già stati accontentati con la messa in onda dell'episodio speciale delle nozze di Manuel e Jana. In Italia, il pubblico potrà vedere l'unione del figlio dei marchesi e di Exposito fra qualche mese. Intanto, sui social sono già apparsi video del tanto atteso matrimonio. Manuel e Jana sono ormai diventati marito e moglie e si sono uniti in una cerimonia tradizionale in chiesa, officiata da Padre Samuel.

Alle nozze di Jana e Manuel presenti sia i signori, che la servitù

Padre Samuel dichiarerà Jana e Manuel marito e moglie, mentre Cruz sarà seduta su una delle panche della chiesa. Lo sguardo della marchesa esprimerà profondo disappunto e disprezzo per tale unione.

Cruz guarderà poi suo marito Alonso, quasi in cerca di conforto. Mentre i marchesi saranno rassegnati a ciò a cui hanno assistito, i novelli sposi si scambieranno il consueto bacio dopo il sì. In chiesa, intanto, saranno presenti anche alcuni dei domestici più legati a Jana. Non mancherà quindi Maria, che si lascerà andare a un applauso durante il bacio di Jana e Manuel, con Teresa che le chiederà un po' di contegno in chiesa.

Pia, Romulo e Petra tireranno occhiatacce a Maria per l'entusiasmo manifestato. Curro, fratellastro di entrambi gli sposi, si congratulerà dopo le nozze. Catalina, intanto, sarà molto felice per suo fratello Manuel.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Diego sta male

Nelle precedenti puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Pia si è assentata dal lavoro per alcune ore senza avvisare Ricardo.

Il nuovo maggiordomo si è infuriato con la governante, finché non ha scoperto il suo segreto: suo figlio Diego sta male ed è dovuta andare in paese a fargli visita. Nel frattempo, Pia ha portato di nascosto suo figlio alla tenuta, preferendo averlo accanto. Quando Ricardo ha scoperto la presenza del bambino a palazzo, ha protetto Pia, comprendendo le ragioni del suo gesto. Catalina, invece, ha chiuso la relazione con Pelayo dopo aver scoperto che il conte è un trafficante d'armi. Maria Fernandez, invece, ha ricevuto un'allettante offerta di lavoro, ma se decidesse di accettarla, dovrebbe trasferirsi lontano dalla tenuta dei Lujan.