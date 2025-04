Il figlio di Oylum non è di Behram, ma di Tolga: è quanto emergerà nella puntata di Tradimento in onda sabato 19 aprile.

Le anticipazioni rivelano che Oylum sarà in ospedale e, attraverso i suoi ricordi, si vedrà la sua ultima visita ginecologica, in cui la dottoressa le ha comunicato che la gravidanza è giunta all’ottavo mese, non al settimo come lei crede. Dopo aver appreso l'errore, Oylum ha chiamato subito Tolga per vederlo, ma non ha avuto il coraggio di dirgli tutto. A filmare l'incontro è stata Serra, la sorella di Selin.

Oylum incontrerà Kahraman per la prima volta

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Oylum sarà in ospedale dopo l'incidente e le sue condizioni saranno critiche, ma i medici riusciranno a salvare sia lei che il bambino. Il piccolo Can nascerà prematuro e Mualla non farà altro che sperare in un miracolo per Behram. Quest'ultimo verserà in pessime condizioni dopo essere stato colpito da un proiettile fuori dall'ospedale. Oylum sarà ancora sedata e non potrà conoscere subito il suo piccolo Can, ma appena si sveglierà si alzerà dal letto in uno stato di incoscienza e arriverà fino al piazzale dell'ospedale. Qui incontrerà Kahraman, il cugino di Behram arrivato dall'Argentina dopo aver saputo dell'agguato al cugino, e la riporterà in ospedale.

Le condizioni di Oylum peggioreranno rapidamente: la ragazza perderà i sensi e i medici dovranno rianimarla e farle una trasfusione. Mentre sarà sedata, Oylum riporterà alla mente alcuni ricordi, e si scoprirà un particolare molto importante che riguarda il suo bambino appena nato. Si vedranno Oylum e Behram andare a fare un controllo dalla ginecologa due giorni prima dell'incidente.

La verità sul padre di Can e l'invadenza di Serra

Nella puntata di Tradimento in onda sabato 19 aprile, si vedranno i ricordi di Oylum che riguardano la sua ultima visita ginecologica. Si scoprirà che il piccolo Can non è il figlio di Behram, ma di Tolga. Questa verità emergerà perché si vedrà la dottoressa dire a Oylum che la sua gravidanza è arrivata all'ottavo mese e non al settimo, come credeva la ragazza a causa di un errore della ginecologa precedente.

Per Oylum è stata una notizia sconvolgente, ma non ha detto nulla a Behram. Emergerà che, poco dopo aver saputo la verità sul padre di Can, Oylum ha dato appuntamento a Tolga per dirgli tutto, ma non ci è riuscita. A riprendere l'incontro con il telefono ci ha pensato Serra, la sorella di Selin. Questi ricordi si susseguiranno nella mente di Oylum, che si riprenderà lentamente grazie alla trasfusione ricevuta.

Il matrimonio di Oylum e Behram

Nelle puntate precedenti, Oylum ha voltato pagina sposando Behram. Nonostante un inizio non troppo felice, ha iniziato una vita molto serena accanto a suo marito. Behram non le ha fatto mancare nulla e le ha anche regalato una macchina per evitare di dover avere Levent in ogni suo spostamento A dare qualche problema a Oylum è stata Mualla, sua suocera, che da lei ha preteso dei drastici cambiamenti e soprattutto voleva impedirle di uscire con le sue amiche.

Behram si è opposto al volere di sua madre ed è sempre stato pronto a schierarsi dalla parte di Oylum. Almeno apparentemente, Behram fino a questo momento è stato un buon marito per Oylum e Tolga per lei sembrava acqua passata.