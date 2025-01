Le trame degli episodi spagnoli de La Promessa, in onda prossimamente su Rete 4, rivelano che Curro e Manuel uniranno le forze con José Juan e Paco per recuperare dell'esplosivo prima dei soldati tedeschi. Il recupero non andrà come previsto, in quanto Paco rimarrà gravemente ferito. In punto di morte, chiederà a Curro di consegnare una lettera alla sua fidanzata Matilde.

Paco, José Juan, Manuel e Curro uniti per recuperare il tungsteno

Paco sarà uno dei giovani volontari spagnoli partito per la Prima Guerra Mondiale. Durante il conflitto, il giovane farà la conoscenza di Curro, al quale racconterà alcuni aspetti della sua vita privata.

Gli confiderà di aver intenzione di sposare Matilde una volta tornato a casa dalla guerra, e di essersi pentito di non aver dimostrato alla ragazza quanto l'ama e di voler rimediare anticipando il matrimonio. Tuttavia, la situazione si complicherà quando José Juan dirà a Paco, Manuel e Curro di essere in possesso di una mappa per trovare il tungsteno. Il giovane inviterà i tre a seguirlo nella missione per recuperare l'esplosivo prima dei tedeschi. I soldati finiranno per esporsi a un grave pericolo quando si allontaneranno dagli altri compagni.

Paco in fin di vita chiede a Curro di consegnare una lettera alla fidanzata Matilde

Paco verrà colpito da un proiettile al basso vento dal fuoco nemico.

La ferita inizierà a infettarsi, mettendo a rischio la sua vita. Nel frattempo, Manuel e Curro insieme a José Juan decideranno di rimanere al fianco del giovane finché le condizioni non miglioreranno. José Juan penserà di costruire una barella per riportare suo fratello nel campo militare per poi mettersi alla ricerca dei soldati tedeschi, che l'hanno ferito gravemente.

Manuel accompagnerà il giovane per evitare che si cacci nei guai.

Curro, invece, rimarrà a vegliare su Paco e sarà proprio lui a raccogliere le ultime volontà del soldato, che, in punto di morte, gli chiederà di recapitare a Matilde un ultimo messaggio, qualora non dovesse uscirne vivo dal conflitto. Una richiesta innocente, che influenzerà i prossimi mesi di messa in onda della soap opera.

Riepilogo episodi precedenti

Nelle episodi precedenti de La Promessa trasmessi a gennaio 2025 su Rete 4, Blanca ha incoraggiato Manuel a riprendere in mano la sua vita e non farsi più condizionare da Cruz.

Ignacio, invece, ha ammesso a Petra che i suoi sentimenti verso di lei sono cambiati. Allo stesso tempo, Martina ha offeso Margarita davanti a Cruz, rimproverandola di essersi avvicinata al conte di Ayala per interesse. La ragazza ha avuto un brutto litigio anche con Curro, sempre più esasperato dalle sue reazioni.