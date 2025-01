Gli spoiler delle puntate de La Promessa in onda dal 20 al 26 gennaio, in prima visione su Rete 4, rivelano che Curro svelerà a Manuel di voler arruolarsi nell'esercito per prendere le distanze da Martina.

Jana, invece, si prenderà cura del piccolo Diego, affetto da una grave forma di polmonite.

Curro vuole arruolarsi per allontanarsi da Martina

Curro vorrà arruolarsi come volontario nell'esercito e in molti disapproveranno la sua decisione estremamente pericolosa, come Martina, che sprofonderà nel dolore. Lorenzo e Cruz, invece, invoglieranno Curro ad arruolarsi, al contrario di altri che proveranno a farlo ragionare, ma senza avere successo.

Jana chiederà aiuto a Salvador per far desistere il ragazzo nella sua pericolosa intenzione. Allo stesso tempo, Manuel scoprirà che suo cugino partirà per la guerra perché ha ricevuto una delusione d'amore da parte di Martina. Curro racconterà al marchesino di volersene andare per allontanarsi da Martina. Anche Alonso proverà a far cambiare idea al nipote, ma senza successo, mentre Lorenzo non muoverà un dito per fermarlo.

Catalina, invece, si ravvicinerà a Pelayo, ignara che Lorenzo si stia dando da fare per allontanarla dal commercio di confetture e salse. La marchesina chiederà al conte di Anil il denaro per rilanciare la sua attività, ma il giovane le racconterà di non aver incassato i soldi dal traffico illecito di armi.

Jana si prende a cuore la salute di Diego

Successivamente, Jana si prenderà a cuore la salute di Diego, che mostra significativi miglioramenti grazie ai medicinali del dottore. La domestica mostrerà a Maria l'anello di fidanzamento che ha ricevuto da Manuel.

Salvador interpreterà male l'interesse di Santos per Vera e sarà preoccupato per la partenza di Maria Fernandez, recatasi dai duchi di Abrontes per un colloquio di lavoro.

Riepilogo episodi precedenti

Negli episodi precedenti de La Promessa andati in onda a inizio 2025 su Rete 4, Cruz ha minacciato Pia, mettendola in guardia, scoperto che teneva nascosto il piccolo Diego nel palazzo. La governante ha temuto il peggio per la salute di suo figlio, ammalatosi di polmonite.

Nel frattempo, Vera è apparsa in ansia per Lope, che, distrutto dalla loro separazione, ha perso l'ispirazione per cucinare i suoi piatti, che non sono più all'altezza del suo talento.

Virtudes, invece, ha cercato disperatamente di rassicurare Simona, tormentata sia per le sue condizioni di salute sia per il sospetto che le stia nascondendo qualcosa.

Infine, Alonso ha provato a sbarazzarsi di Ignacio, che però si è dimostrato un avversario tenace.