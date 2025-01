Pia correrà da Jana, disperata dopo lo scontro con Cruz. "Se va via Dieguito vado via anch'io", dirà nella puntata de La Promessa di sabato 11 gennaio. Le anticipazioni rivelano che Cruz metterà alle strette Pia, dicendole che Dieguito non può restare al palazzo e le darà due giorni per riportarlo dalla mugnaia. La governante, però, non avrà intenzione di separarsi da suo figlio, che continua a peggiorare a causa della polmonite. Nel frattempo, Catalina perderà un nuovo cliente e Lorenzo ne approfitterà per proporsi nella gestione del commercio delle marmellate, facendola infuriare.

Cruz scoprirà che Dieguito è a La Promessa

Cruz continuerà a tenere sempre sotto stretto controllo il palazzo e la servitù e per questo non le sfuggirà che Dieguito si trova a La Promessa. La marchesa minaccerà Pia: "Se Dieguito è qui puoi fare le valigie". La governante si renderà conto di non poter più mentire e allora proverà a intenerire Cruz, dicendole la verità: "Il bambino è molto malato". Con le lacrime agli occhi, Pia spiegherà a Cruz la situazione: "Ha una malattia ai polmoni che non lo fa respirare bene e ha la febbre alta". Spiegherà che il bambino non sta migliorando e che a casa della mugnaia starebbe peggio essendo molto umida. La marchesa ascolterà Pia, ma alla fine resterà della sua idea: "Il bambino deve stare fuori da qui".

Pia pregherà Cruz di fare un'eccezione vista la drammatica situazione, ma la marchesa sarà molto dura: "Ho già detto di no". Alla fine, Cruz concederà solo due giorni a Pia, che sarà disperata e correrà da Jana a raccontarle tutto: "Se va via lui, vado via anch'io". La governante sarà certa che sia stato Ricardo, il nuovo maggiordomo, a parlare a Cruz di Dieguito, ma si sbaglierà.

Petra rivelerà a Pia che è stata lei a dire alla marchesa cosa stava succedendo al palazzo: "Cruz aveva diritto di sapere". La governante sarà furiosa, soprattutto perché avrà incolpato ingiustamente il maggiordomo per aver fatto la spia.

Catalina perderà il suo nuovo acquirente

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che ci sarà spazio anche per Catalina, che insieme a Pelayo riceverà il signor Javier per concludere l'affare delle marmellate.

Il nuovo acquirente si presenterà al palazzo, ma solo per tirarsi indietro: "Non voglio più comprare le marmellate". Javier spiegherà che il prodotto è interessante, ma lui preferisce dare ai suoi clienti delle marmellate più tradizionali. Catalina sarà in seri guai e Lorenzo sarà molto felice di questo. Il capitano proporrà alla ragazza di lasciare che l'attività sia gestita da qualcuno di più esperto, come lui. Questo discorso farà infuriare Catalina, che non avrà intenzione di cedere il suo progetto.

L'accordo tra Pia e Cruz

Nelle puntate precedenti, Pia ha saputo che suo figlio era malato e non ha esitato a portarlo con sé di nascosto a La Promessa. In questo modo, la governante è venuta meno all'accordo preso con Cruz tempo fa.

La marchesa ha offerto il suo sostegno economico per l'educazione di Dieguito, a patto che il bambino vivesse lontano dal palazzo. Pia ha accettato tutto questo per dare un futuro migliore a suo figlio, che, con una buona istruzione, avrebbe potuto costruirsi un posto nella società. Dieguito è nato dalla violenza del Barone de Linaja su Pia, quindi è anche un De Lujan visto che il barone è il padre di Cruz.