Le anticipazioni della puntata serale di Tradimento in programma domenica 2 febbraio su Canale 5, a partire dalle 21:30 circa, rivelano che Yesim si mostrerà senza scrupoli nei confronti di Tarik, pronta a prendersi gioco dell'uomo e dei suoi sentimenti.

Intanto Guzide si ritroverà a fare i conti con un grave incidente: un drammatico evento che lascerà sconvolta sua figlia Oylum.

Yesim senza scrupoli nei confronti di Tarik: anticipazioni Tradimento del 2 febbraio

Guzide scoprirà che Yesim sta ingannando Tarik: la donna si mostrerà senza scrupoli nei confronti dell'uomo dopo avergli fatto credere di voler rompere la loro relazione.

In realtà Yesim non è andata via per davvero, con l'intento di far perdere le sue tracce: Guzide scoprirà che la donna si sta rifugiando in gran segreto all'interno dell'appartamento di Burcu.

Quello di Yesim è un piano studiato a tavolino, con il quale intende avere Tarik sotto scacco: in questo modo, infatti, facendogli temere il suo addio alla città intende renderlo maggiormente accondiscendente alle sue richieste.

Guzide vittima di un grave incidente: sua figlia Oylum resta spiazzata

Le anticipazioni della puntata serale di Tradimento di domenica 2 febbraio, inoltre, rivelano che Oylum sarà in procinto di partire per New York accompagnata da Tolga, quando a un certo punto si ritroverà a fare i conti con un malore improvviso.

La ragazza comincerà ad avvertire dei forti dolori alla mano, tanto che Tolga deciderà di intervenire e di portarla subito in ospedale per degli accertamenti medici.

Oylum sarà costretta a rimandare la sua partenza e deciderà di informare sua mamma, per metterla al corrente della situazione.

Quando la chiamerà, però, risponderà un'infermiera e le farà presente che Guzide ha subito un grave incidente e si trova ricoverata in ospedale: una notizia che finirà per sconvolgere sua figlia.

Calano gli ascolti della soap turca con Guzide nella fascia serale di Canale 5

In attesa di questo appuntamento serale, la soap opera nel corso delle ultime settimane ha registrato una flessione dal punto di vista Auditel nella fascia di prime time. Dopo un buon esordio con quasi 2,4 milioni di spettatori a settimana, la media di pubblico è calata settimana dopo settimana, fino a toccare un record negativo di soli 1,8 milioni di appassionati.

La serie con protagonista Vahide Percin è stata messa in crisi dall'arrivo di Mina Settembre 3 nel prime time domenicale di Rai 1: gli ascolti sono passati dal 14% circa all'11%, con un calo di tre punti percentuali a favore della fiction di Rai 1 con Serena Rossi, in grado di totalizzare il 25% di share.