Prossimamente, in Tradimento, Güzide scoprirà che Ozan è un assassino, quando Oltan le mostrerà il video, da lui registrato, in cui Ozan confessa di aver ucciso Kaan. In realtà, Kaan non è morto, ma Oltan userà quel video per minacciare Güzide: se non lo aiuterà in una faccenda giudiziaria in cui è implicato, farà finire Ozan in prigione.

Güzide ha chiesto aiuto a Oltan, scoprendo il suo lato vile

Güzide ha fatto una cosa che non avrebbe mai voluto fare: chiedere aiuto a Oltan per cercare il testimone che avrebbe potuto impedire a Oylum di finire in carcere per omicidio stradale.

Inizialmente, Oltan è sembrato una persona alla mano, solo successivamente si è scoperto vile, chiedendo in cambio a Güzide una mano in alcuni processi in cui è coinvolto.

La donna è sembrata determinata a non farsi corrompere da Oltan, fino a quando, mentre sarà in ufficio, riceverà una email che la informerà del suo nuovo ruolo: non sarà più giudice nel tribunale della famiglia, dovrà spostarsi in quello commerciale. Capirà che, in questa scelta, c'è lo zampino di Oltan, così andrà dritta nel suo yacht per affrontarlo.

Güzide si rifiuta di aiutare Oltan

"Le avevo detto che un giorno avrebbe ricevuto una risposta per l'aiuto che mi ha chiesto, ho anche predetto fino a che punto sarebbe potuto arrivare.

Tuttavia, a essere onesti, non mi sarei mai aspettata una richiesta così grande", dirà Güzide facendo riferimento ai problemi giudiziari di Oltan, "non solo non ha reso giustizia a più di 22.000 persone, ma ha anche rubato i loro soldi, e ora, tramite me e la corte, sta provando a farlo nuovamente".

Güzide sarà chiara con Oltan: "Non accetterò mai il suo caso, sono solo venuta a dirglielo".

Oltan non dirà nulla, si limiterà a prendere il laptop per far vedere a Güzide un video.

Güzide scopre che Ozan ha ucciso un uomo

Il video è quello registrato a casa di Lara, mentre Ozan elimina Kaan. Come già si sa, quest'ultimo non è morto, ma Ozan crede che lo sia. Güzide resterà sconvolta quando sentirà il figlio dire "sono diventato un assassino", fino a quando Oltan inizierà a dettare le sue regole: "Le conviene prendere delle decisioni rapidamente, deve agire senza pensare.

So che è una brava madre e che non farebbe mai nulla per danneggiare i suoi figli. Risparmi le sue parole spiritose per il tribunale: o mi aiuta o suo figlio finirà in prigione".

Güzide se ne andrà sconvolta, dopo aver scoperto tutta la faccenda che si nasconde dietro "l'omicidio" di Kaan: l'investimento in criptovalute, la truffa e il conseguente confronto tra Ozan e Kaan. Güzide non saprà cosa fare, per l'ennesima volta un membro della sua famiglia le ha nascosto una cosa importante.