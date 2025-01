Ozan andrà in ufficio da Tarik per dirgli un'amara verità: "Yesim era nel letto di Oltan". Le anticipazioni delle prossime puntate di Tradimento rivelano che Ozan mostrerà a suo padre la foto della scarpa di Yesim sullo yacht di Oltan, ma lui non gli crederà. La reazione di Tarik sarà furiosa, tanto che arriverà a mettere le mani addosso a suo figlio e lo caccerà via dall'ufficio. Ozan metterà in guardia suo padre, ma lui non vorrà saperne e rifiuterà di accettare la realtà.

Ozan rivelerà il tradimento di Yesim a Tarik

Nelle prossime puntate di Tradimento, Ozan scoprirà che Yesim ha tradito suo padre con Oltan.

Tutto avrà inizio quando Tarik porterà con sé Oyku. senza rivelare a Yesim dove si trovi. La donna sarà disperata e si sfogherà con Burcu, che le consiglierà di rivolgersi a Oltan. Yesim andrà sulla barca del migliore amico di Tarik e dopo avergli chiesto di aiutarla, si lascerà andare alla passione con lui. Dai loro discorsi, emergerà che tra i due c'era stata già una relazione in passato, all'insaputa di Tarik, ma le sorprese non finiranno qui. Ozan andrà da Oltan per parlargli di una questione di lavoro, quando vedrà la scarpa di Yesim sulla barca e la riconoscerà subito. Senza dire nulla, il ragazzo farà una foto alla scarpa e correrà da Tarik per metterlo in guardia su Yesim, la donna che ha sempre difeso.

"La riconosci?", dirà il ragazzo a suo padre mostrandogli la foto della scarpa, "La mia matrigna ti tradisce". L'avvocato scuoterà la testa e intimerà al figlio di usare termini appropriati per parlare di Yesim, difendendola ancora una volta. Tarik non crederà alle parole di Ozan, che continuerà: "La donna per cui hai lasciato mia madre era sullo yacht di Oltan".

Tarik non accetterà la realtà

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Tarik non darà ascolto alle parole di Ozan e non guarderà in faccia la realtà. L'avvocato Yenersoy, al contrario, accuserà il figlio di calunniare Yesim. "La tua amata Yesim era nel letto di Oltan", urlerà ancora Ozan, che farà perdere la pazienza a Tarik.

Quest'ultimo si arrabbierà e inizierà a spingere suo figlio. Il ragazzo non avrà paura nel dire quello che ha visto, ma Tarik arriverà a picchiarlo pur di farlo tacere. "Non alzare le mani contro di me o te ne pentirai", dirà Ozan, stufo del comportamento di suo padre. Tarik caccerà Ozan dal suo ufficio: "Vai fuori di qui, non voglio più vederti". Una volta rimasto da solo, l'avvocato intimerà ai suoi assistenti di non far entrare mai più Ozan nel suo ufficio.

Il finto scippo per far tornare Tarik

Nelle puntate in onda in Italia, Yesim ha iniziato a ingannare Tarik aiutata dalla sua amica Burcu. Vedendo che l'avvocato non rispondeva più alle sue telefonate, la donna ha escogitato un modo per farlo tornare da lei.

Con Burcu, ha pagato un ragazzo e ha messo in scena uno scippo. Yesim si è procurata qualche graffio e, dopo la medicazione in ospedale, è stata dimessa subito. Nel frattempo, Burcu ha telefonato a Tarik per avvertirla di quanto accaduto, ma ha ingigantito tutto. La donna ha spiegato che Yesim stava molto male e non ha accettato il ricovero in ospedale. Tarik ha lasciato subito Oylum per correre dalla sua compagna, che ancora una volta ha raggiunto il suo obiettivo.