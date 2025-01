Nelle prossime puntate di Tradimento, Güzide sarà molto sincera con Yeşim quando le farà visita in carcere (essendo stata arrestata con l'accusa di aver ucciso Burcu). Le farà notare che tutti i dispetti che le ha fatto negli ultimi mesi non sono serviti a molto, anche perché lei non sta combattendo con il suo vero "nemico", che sarebbe Tarik.

Yeşim e le prove contro di lei sull'omicidio di Burcu

Yeşim se la vedrà male quando finirà in carcere con l'accusa di aver ucciso Burcu. Lei pensava di averla scampata, visto che, inizialmente, la polizia aveva chiuso il caso, dicendo che Burcu si era tolta la vita buttandosi sotto un treno.

Güzide, però, ha tra le mani alcune prove contro Yeşim, che inizialmente non userà, ma quando quest'ultima, come dispetto, metterà fuoco ai suoi libri, Güzide penserà di vendicarsi.

Consegnerà a Elmas, la sua avvocatessa, tutte le prove che ha in mano in merito alla colpevolezza di Yeşim nell'omicidio di Burcu: il video della telecamera di sorveglianza della stazione della metropolitana in cui si vede Yeşim insieme a Burcu, poco prima che quest'ultima morisse, e una registrazione audio in cui Yeşim ammette di aver volutamente portato Burcu in un punto cieco proprio per non essere ripresa.

Yeşim in prigione e la visita inaspettata di Güzide

Viste le prove, Yeşim verrà condotta in carcere. Quattro poliziotti andranno a prenderla a casa e non basterà nemmeno l'intervento di Tarik per farla uscire: le prove contro di lei saranno schiaccianti.

La vita in prigione non sarà per niente facile, le altre detenute, sue compagne di cella, si prenderanno gioco di lei, sopratutto quando Yeşim continuerà ad ammettere di essere innocente e vittima di calunnia.

Un giorno, le verrà comunicato che qualcuno si è recato in carcere per farle visita. Lei penserà che si tratti di un suo caro, invece sarà Güzide.

Güzide contro Yeşim: 'Se giochi con me, ti rovino la vita'

Güzide le porterà un libro di diritto penale, uno di quelli che le ha bruciato per dispetto: "Leggilo, così scoprirai che cosa potrebbe succederti". "Cosa pensi di spaventarmi con questo", dirà Yeşim sempre beffarda, ma Güzide sa che non deve spaventarla, perché lei ha già paura: "Alla fine sei un'assassina".

"Stai facendo tutto questo per recuperare la casa o tuo marito?", dirà Yeşim, visto che Tarik ha portato via la villa a Güzide, ma a quest'ultima non interesseranno nessuna delle due: "Quando mi hai bruciato i libri mi hai sorriso in faccia, ma ti ricordo che quello sarà il tuo ultimo sorriso. Se giochi con me, io ti rovino la vita. Ricordati un'altra cosa: il tuo nemico non sono io, ma Tarik. Se devi pensare a distruggere qualcuno, prendi lui come obiettivo".