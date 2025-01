Guzide assolverà Oltan e lui in cambio le consegnerà la chiavetta con il video che incastra Ozan nelle prossime puntate di Tradimento. Le anticipazioni rivelano che la giudice si piegherà al ricatto per salvare suo figlio dal carcere e Sezai le starà vicino. Tarik, al contrario, preferirà rifiutare ogni tipo di aiuto e allontanarsi del tutto dalla sua famiglia. Per Guzide non sarà facile andare contro la legge e dopo aver emesso la sentenza dovrà subire anche le proteste di tutti i truffati.

Guzide a un bivio in Tradimento

Guzide si troverà di fronte a una scelta molto difficile nelle prossime puntate di Tradimento.

Tutto avrà inizio quando la donna sarà convocata da Oltan sullo yacht. L'uomo presenterà alla giudice un conto molto salato per tutti i favori fatti alla sua famiglia. Oltan ricatterà Guzide con il video del presunto delitto di Ozan, imponendole di assolverlo nella causa che lo riguarda. L'uomo sarà molto chiaro: se Guzide vuole che Ozan resti libero, dovrà aiutarlo in tribunale. La giudice sarà sconvolta nel vedere nel video suo figlio con un coltello insanguinato in mano, chiedere aiuto allo zio Oltan ammettendo di aver ucciso un uomo. Guzide si prenderà del tempo per decidere e ne parlerà prima con Tarik e poi con Sezai. L'ex marito della donna sarà molto breve: a lui non importa più niente dei suoi figli e se vuole salvare Ozan deve fare ciò che chiede Oltan.

Sezai sarà come sempre molto più comprensivo con Guzide e si renderà conto della difficoltà in cui si trova. L'uomo consolerà Guzide dicendole che se dovesse andare contro i suoi principii sarebbe per una buona causa: "Segui il tuo cuore", le consiglierà. Il giorno della causa, Guzide si recherà in tribunale in preda al nervosismo, ma alla fine, a malincuore, assolverà Oltan.

La causa contro Oltan e il dolore di Guzide

Le anticipazioni di Tradimento rivelano che Guzide soffrirà molto nel vedere tutti gli azionisti truffati da Oltan gridare all'ingiustizia. La giudice si sentirà indegna del suo lavoro, ma si dirà che non aveva altra via d'uscita per salvare Ozan. Ancora una volta, Guzide si sfogherà con Sezai: "Ho tradito tutto ciò in cui credevo", dirà al suo amico che le ricorderà una lezione di quando frequentavano l'università.

L'insegnante, in quell'occasione, disse a Guzide che se un giorno avesse avuto dei figli avrebbe capito che per loro si è disposti a fare di tutto. "Cerca di perdonarti" dirà Sezai alla giudice, "Non essere così dura con te stessa". Oltan sarà di parola e poco dopo arriverà la telefonata dell'assoluzione completa di Ozan per la lite in cantiere. L'uomo, inoltre, andrà da Guzide per rigraziarla e le consegnerà la chiavetta con il video in cui Ozan ammette l'omicidio di Kaan. "Non saprò mai se ne hai una copia", dirà Guzide a Oltan che non potrà negare: "Nulla si può cancellare davvero". L'uomo, tuttavia, darà a Guzide la sua parola che la storia di Ozan finirà lì.

Il cambiamento di Guzide a causa delle circostanze

Guzide è sempre stata una giudice integerrima. Sin dalle prime puntate, il suo personaggio è apparso con un grande senso di giustizia. Guzide non ha usato la sua posizione in nessuna occasione, neanche quando Tarik e Yesim hanno messo a dura prova la sua pazienza. Al contrario, Guzide ha insistito con i suoi cari affinché ci fosse una separazione senza nessun accanimento contro suo marito. Vedere il video di Ozan, però, ha terrorizzato Guzide che ha dovuto tradire i suoi valori per una giusta causa. La donna, inoltre, ha capito che i suoi figli le hanno mentito per anni anche a causa dell'idea severa che avevano di lei. Guzide ha deciso di ricominciare perdonando le bugie dei suoi figli ed iniziando una vera e propria guerra contro Tarik, colpevole di aver nascosto per anni il suo grande patrimonio.