Oltan ricatterà Guzide mostrandole il video in cui Ozan ammette di essere un omicida nelle prossime puntate di Tradimento. Le anticipazioni rivelano che Oltan mostrerà il suo vero volto e chiederà a Guzide di chiudere un occhio nella causa contro di lui. La giudice non si lascerà corrompere e andrà da lui a dirglielo, ma sarà messa alle strette. Oltan, infatti, le mostrerà il video in cui Ozan dice che ha ucciso Kaan, pronto a ricattarla. "Ozan va in galera se non mi aiuti".

Oltan diventerà un punto di riferimento per Ozan e Oylum

Nelle prossime puntate di Tradimento, Oltan continuerà ad avere un ruolo fondamentale nelle vite dei protagonisti, ma presto presenterà il conto di tutti i suoi favori e sarà salato.

Ozan inizierà a lavorare in cantiere dallo zio Oltan con il suo amico Mesut e dopo un periodo di prova arriverà una splendida notizia per lui: Oltan lo assumerà come capo cantiere e lo renderà molto felice. Il ragazzo sarà al settimo cielo e condividerà la sua gioia con Oylum che non attraverserà un momento molto facile dal punto di vita economico. La ragazza, infatti, non saprà più di cosa vivere, visto che Guzide l'ha rinnegata come figlia dopo aver saputo delle bugie sui suoi studi. Tarik non sarà da meno e allontanerà Ozan e Oylum quando gli chiederanno spiegazioni sul suo ingente patrimonio che nascondeva a tutti. Alla ragazza non resterà che rimboccarsi le maniche e darsi da fare con le lezioni private.

Nel frattempo, però, per Oylum sarà un ottimo momento dal punto di vista sentimentale perché la sua storia d'amore con Tolga andrà a gonfie vele. Oltan inviterà suo figlio e Oylum in barca per la prima cena ufficiale e sarà molto gentile e disponibile con la ragazza. Tutto sembrerà procedere nel migliore dei modi, quando Guzide riceverà una mail che la lascerà senza parole.

La notizia che sconvolgerà Guzide

Le anticipazioni di Tradimento rivelano che Guzide sarà nel suo studio con Nazan quando leggerà una mail che la avvisa del suo trasferimento. "Sono stata trasferita al tribunale commerciale di Istanbul", dirà la donna alla sua migliore amica. Guzide spererà in un errore, ma al telefono le confermeranno tutto: "Sei stata nominata giudice commerciale, è una decisione del consiglio".

La giudice capirà subito che c'è lo zampino di Oltan che le sta chiedendo il conto per averla aiutata con Oylum quando ha avuto problemi giudiziari. Guzide non avrà nessuna intenzione di lasciarsi corrompere, anche perché i reati di Oltan sono molto gravi: "Non avrei dovuto chiedergli aiuto, ho sbagliato", confiderà Guzide a Nazan. La giudice ricorderà i reati di Oltan: "Ha venduto azioni a migliaia di persone e ha svuotato l'azienda dichiarando fallimento ma ha tenuto i soldi", dirà Guzide, per nella intenzionata a lasciarsi corrompere. La giudice andrà subito a parlare con Oltan per dirgli che non accetterà il nuovo lavoro solo per fargliela passare liscia. Guzide presenterà a Oltan il documento di trasferimento e gli dirà che non è disposta ad aiutarlo.

"Non accetterò questo caso", dirà decisa a Oltan che saprà già come rispondere. L'uomo non dirà nulla, ma si limiterà a mostrare a Guzide il video in cui Ozan ammette di aver ucciso Kaan. "Zio Oltan, sono un assassino, ho ucciso Kaan": quando Guzide vedrà suo figlio pronunciare disperato queste parole nel video, sarà sconvolta. Oltan spiegherà a Guzide che dovrebbe accettare l'incarico per suo figlio: "Ozan va in galera se non mi aiuti". La giudice andrà via in preda al panico, ripensando alle parole di Oltan e non saprà cosa fare.

Perché Oltan ha il video di Ozan?

Nelle puntate in onda in Italia, Oltan ha aiutato la famiglia Yenersoy già in diverse occasioni. Oltre ad essere il confidente di Tarik, ha chiuso un occhio quando Ozan gli ha rubato un milione di dollari e ha aiutato Oylum ad uscire dal carcere.

Guzide, infatti, ha chiesto a lui di andare a ricattare Davut per costringerlo a testimoniare. L'aiuto più importante di Oltan, tuttavia, è ancora un segreto per Guzide e riguarda suo figlio Ozan. Durante uno scontro con Kaan, infatti, Ozan ha usato un coltello e ha colpito il suo rivale che è caduto sul divano. Il ragazzo ha immediatamente chiamato Oltan per uscire da quella situazione, certo di aver ucciso Kaan. Oltan ha ripulito tutto e ha portato con sé il computer con il video della lite e della telefonata disperata di Ozan. Inoltre, Kaan non è morto ed è fuggito, ma il figlio di Guzide non lo ha mai saputo.